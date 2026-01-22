الجبلي: شراكة مصر مع بنك التنمية الأفريقي تعكس رؤية الرئيس السيسي لتعزيز التعاون

قال النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقي بــ مجلس النواب، إن توقيع الحكومة، ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 170 مليون دولار، إلى جانب منحة لدعم الاستدامة البيئية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الأفريقية، ويعكس الثقة المتبادلة في الاقتصاد المصري.

وأكد الجبلي، في تصريح صحفي له اليوم أن هذه الشراكات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الانفتاح على القارة الأفريقية، وترسيخ دور مصر كشريك تنموي فاعل داخل أفريقيا، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة.

وأشار رئيس افريقية البرلمان، إلى أن العلاقة الاستراتيجية مع بنك التنمية الأفريقي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر والمؤسسات المالية الأفريقية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الأمن المائي، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يخدم أهداف "السردية الوطنية للتنمية الشاملة".

وأوضح النائب أن توجيه جزء من التمويلات لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعكس ثقة شركاء التنمية في قدرة الدولة المصرية على إدارة مواردها بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة مناخ أعمال أكثر تنافسية.

واختتم الدكتور شريف الجبلي حديثه، بالتأكيد على أن استمرار التعاون مع بنك التنمية الأفريقي وغيره من شركاء التنمية الأفارقة يعزز مكانة مصر داخل القارة، ويدعم رؤيتها لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قائم على الشراكة والتكامل، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب أفريقيا.