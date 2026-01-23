7 نجوم سوبر | لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة المصري، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في ظل تعرض عدد كبير من لاعبي الفريق لإصابات متفاوتة، تهدد فرص مشاركتهم في اللقاء المرتقب.

ويعاني نبيل عماد دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما تعرض أحمد ربيع لإصابة في العضلة الضامة، في حين يشكو محمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية.

كما أصيب عبد الله السعيد بتمزق في العضلة الخلفية، وهو ما يضع مشاركته في مباراة المصري محل شك كبير، إلى جانب إصابة أحمد فتوح بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها أثناء مشاركته رفقة منتخب مصر.

وفي السياق ذاته، لم تتضح حتى الآن جاهزية المغربي محمود بنتايج، حيث لم يُحسم موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية، ما يزيد من معاناة الفريق الأبيض قبل المواجهة القارية.

ويضاف إلى قائمة الغيابات المحتملة عمر جابر، الذي يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل حسم موقفه النهائي من المشاركة.

وتأتي هذه الإصابات المتتالية لتفرض تحديًا كبيرًا على الزمالك قبل لقاء المصري، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، في إطار سعي الفريق لمواصلة مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.