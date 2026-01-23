حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة

قال حسن عصفور، الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن الولاية الفلسطينية كانت قائمة فعليا على القدس إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، بدليل مشاركة القدس في الانتخابات التشريعية ووجود نواب منتخبين عنها، مشددًا على أنه لا يمكن قانونيًا أو سياسيًا وجود نائب دون ولاية.

وأوضح عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولاية الجغرافية والسياسية الفلسطينية، وإن كانت منقوصة في تلك المرحلة، كانت معترفا بها ضمنيا، قبل أن تقوم إسرائيل لاحقا بسحب كل ما التزمت به، ما أفقد أي نقاش حول تعديل الالتزامات الفلسطينية معناه ومبرره.

وأشار الكاتب والمفكر البارز ووزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إلى أن إسرائيل، منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة عام 1996، ألغت عمليا مضمون الاعتراف المتبادل، وتنصلت من التزاماتها السياسية والقانونية، ما يجعل الطرف الفلسطيني غير ملزم بإجراء أي تعديل إضافي في ظل هذا الانسحاب الإسرائيلي الشامل.