ناقد رياضي عن تريزيجيه : مبيعطلش

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب محمود تريزيجيه في مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في بطولة أمم إفريقيا.

محمود تريزيجيه

وشارك الدردير صورة اللاعب من المباراة، معلقاً:"مبيعطلش".

وكانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وفريق يانج أفريكانز التنزاني بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الأهلي محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 45+3 من إنطلاق المباراة من رأسية رائعة تلقاها من عرضية محمد هاني ليعلن عن تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللعب ولكن دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز، وهدد الفريق التنزاني مرمى الأهلي في فرصتين كاد أن يسجل منهم هدف التقدم تصدى مصطفى شوبير لأحدهم والأخرى مرت أعلى المرمى.