بالأسماء.. 19 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس العراق
شوبير عن فوز الأهلي على يانج أفريكانز: الحمد والشكر لله
المسؤل عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زينة تكشف كواليس لقائها مع فان دام وزيارتها متحف مدام توسو

زينة مع فان دام
زينة مع فان دام
سعيد فراج

خطفت الفنانة زينة الأنظار خلال رحلتها الأخيرة إلى دبي، بعدما شاركت جمهورها تفاصيل مميزة من زيارتها، جمعت بين الأجواء الفنية والترفيهية، حيث شهدت لقاءً لافتاً مع النجم العالمي جان كلود فان دام، إلى جانب جولة سياحية داخل متحف مدام توسو الشهير مع مجسمات نجوم السينما العالميين .

وأعادت زينة مشاركة متابعيها جانباً من رحلتها عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث وثّقت زيارتها لمتحف مدام توسو دبي، والتقطت مجموعة من الصور التذكارية مع عدد من مجسمات نجوم السينما العالميين، من بينهم شاروخان، وتوم كروز، ودواين جونسون، داخل أروقة المتحف. وعلّقت زينة على الصور قائلة:ليس القوي من يكسب الحرب دائمًا، وإنما الضعيف من يخسر السلام".

زينة مع فان دام

وجاءت زيارة زينة لمتحف مدام توسو بعد أيام قليلة من مشاركتها في افتتاح فرع جديد لمطع النجم العالمي روبرت دي نيرو في دبي، وهو الحدث الذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من أبرزهم النجم العالمي جان كلود فان دام، إلى جانب الفنانة إيمي سمير غانم، والفنان حسن الرداد، والإعلامية لجين عمران، وعدد آخر من الشخصيات العامة.

وخلال الحفل، حرصت زينة على التقاط الصور التذكارية مع الحضور، خاصة النجم العالمي فان دام، حيث جمعهما موقف طريف كشفت عنه لاحقا عبر حسابها على إنستغرام، وروت زينة أن فان دام ظن في البداية أنها النجمة العالمية بينيلوبي كروز، بسبب الشبه الكبير بينهما، مؤكدة أنها حاولت لفترة إقناعه بأنها ليست هي، لكنه ظل مُصرًا، قبل أن يقتنع أخيرًا.

وعلّقت زينة بروح الدعابة على الموقف قائلة:"والله قعدت كتير أوي أقنعه إن أنا مش هي، والراجل مصمم.. المهم بعد ما اقتنع وهو ماشي قالي: باي Penelope"، وهو ما أثار موجة من التعليقات الساخرة والإعجاب من متابعيها.

زينة مع فان دام

أعمال زينة 

يذكر أن زينة قدمت مؤخراً بطولة مسلسل "ورد وشوكولاتة" الذي حقق نجاحاً كبيراً نهاية العام الماضي، حيث يستند العمل إلى قضية حقيقية شغلت الرأي العام، وهي مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها. تبدأ الأحداث عندما تتعرف مروة، الإعلامية، على صلاح، المحامي ، خلال استضافته في برنامجها، وتنجذب سريعاً إلى حضوره القوي وثقته الطاغية، لينشأ بينهما ارتباط عاطفي ينقلب الى نهاية مأسوية.

مسلسل "ورد وشوكولاته" شارك فى بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، بسام رجب، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

