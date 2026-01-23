من الآن وحتى بداية رمضان .. "الناظر" مع شوبير 6 أيام في الأسبوع

أكدت شبكة تليفزيون النهار إنه حرصاً على استمرار إنفرادها بتقديم أقوى محتوى رياضي لمشاهديها طوال أيام الأسبوع، وكل الأخبار الحصرية، وأدق وأشمل متابعة وتحليل لمباريات كرة القدم في مصر والبطولات العربية والدولية.

وقررت شبكة تليفزيون النهار تغيير في مواعيد بث برامجها وهى كالتالي:

برنامج "الناظر"

مع كابتن أحمد شوبير من الآن وحتى بداية شهر رمضان 6 أيام أسبوعياً

من الخميس إلى الثلاثاء

العاشرة والنصف مساءً

وسيُعرض برنامج “ أوضة اللبس ”