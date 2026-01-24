وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع سكرتير عام الأمم المتحدة التطورات في غزة والسودان، مشددا على أهمية الانتقال إلى الخطوات المقبلة من خطة ترامب بشأن غزة.

وأكد بدر عبد العاطي، على ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة ،وفتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، مشيرا إلى أن هاك أهمية كبيرة للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان.

وتابع وزير ألخارجية: يجب إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، مشددا على موقف القاهرة الثابت بضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

