بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور
رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف
سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي
ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»
الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك
يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي
مناقشات منتظرة بالبرلمان.. حبس وغرامات بالملايين لفئات جديدة بجرائم سرقة الكهرباء |تفاصيل
تنظيم الاتصالات: ضرائب الهواتف خطوة مدروسة لتوطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إنتاج
عمرو أديب يُثنى على العمالة المصرية .. لهذا السبب
أخبار البلد

طفرة جديدة في تصدير محصول الطماطم الطازجة.. تفاصيل

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

سجلت صادرات مصر من الطماطم الطازجة طفرة جديدة خلال العام الجاري، حيث بلغت الكميات المصدرة نحو 64,077 طنًا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

وتعكس هذه الأرقام نجاح المنتج المصري في كسب ثقة الأسواق العالمية، مدعومًا بجودة الإنتاج والالتزام بالمعايير الدولية.
 

طفرة رقمية ونجاح تسويقي

أوضح التقرير أن صادرات الطماطم شهدت نموًا ملحوظًا هذا الموسم، مما ساهم في تعزيز مكانتها ضمن قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية. 

ويعود هذا الارتفاع إلى قدرة مصر على فتح أسواق جديدة وتوسيع حصتها في الأسواق التقليدية، لا سيما في دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، حيث يزداد الطلب على الطماطم المصرية لمذاقها المميز وقدرتها على تحمل عمليات النقل الطويلة، بفضل الممارسات الزراعية الجيدة والمعايير الصارمة للإنتاج.

رقابة صحية صارمة

أكد الحجر الزراعي أن جميع الشحنات المصدرة خضعت لفحوصات دقيقة ومعايير رقابية مشددة لضمان خلوها من الآفات والتزامها بالمواصفات الفنية للدول المستوردة. 

كما تلعب منظومة "التكويد" دورًا محوريًا في تتبع المحصول من المزرعة إلى المائدة، ما يعزز سمعة الطماطم المصرية أو "الذهب الأحمر" في المحافل الدولية.

دعم الاقتصاد وجلب العملة الصعبة

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت تسعى فيه الدولة لتعظيم العوائد من القطاع الزراعي كأحد أهم مصادر العملة الصعبة. 

وتساهم صادرات الطماطم، إلى جانب محاصيل الموالح والبطاطس والبصل، في دعم الميزان التجاري المصري، ما يجعل مصر من كبار منتجي ومصدري الطماطم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتسعى الحكومة لزيادة هذه الكميات مستقبلًا من خلال التوسع في الزراعات المحمية والصوب الزراعية.

