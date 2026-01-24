محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق غرفة محولات كهرباء مستشفى أطفال مصر بميدان أبو الريش

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب داخل غرفة محولات الكهرباء الخاص بمستشفى أطفال مصر بميدان أبو الريش بحى السيدة زينب دون إصابات أو وفيات، وجاري أعمال التبريد.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق داخل مستشفى أطفال مصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق بواسطة 5 سيارات إطفاء.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى المستشفى من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.