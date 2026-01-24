قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
الصناعات الهندسية: توطين الصناعة أساس تنافسية قطاع المستلزمات الطبية في مصر

وليد رجب
وليد رجب
ولاء عبد الكريم

قال المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن قطاع المستلزمات الطبية في مصر يمر بمرحلة حاسمة لتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن توطين المكونات وتصنيع المنتجات محليًا يمثلان حجر الزاوية لتعزيز القدرة التصنيعية ومواجهة أي أزمات عالمية محتملة.

وأضاف رجب في بيا، أن مصر تمتلك القدرة على تصنيع مكونات أساسية من  المستلزمات الطبية، بما يتيح استدامة الخدمة الطبية محليًا ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية. وأوضح أن هذا التوجه لا يقتصر على خفض فاتورة الاستيراد، بل يهدف إلى إنتاج منتجات استراتيجية ذات جودة عالمية تتوافق مع المعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وهو ما يعزز قدرة القطاع على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

وأشار رجب إلى أن تعميق الصناعة المحلية سيمكن الشركات المصرية من توسيع قاعدة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما الدول الأفريقية والدول العربية، مع إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية مستقبلًا، من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وخدمة ما بعد البيع متكاملة.

وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية أن الاستثمار في التصنيع المحلي لا يقتصر على المعدات النهائية فقط، بل يشمل تطوير مكونات حيوية واستراتيجية، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة، ما يرفع من قدرة مصر على التواجد القوي في الأسواق العالمية ويجعل المنتج المصري منافسًا على المستوى الدولي.

وأوضح رجب أن القطاع الطبي في مصر يشهد حاليًا فرص نمو كبيرة، مدفوعة بـ زيادة الطلب المحلي والإقليمي على المستلزمات الطبية، مؤكداً أن توطين المكونات سيكون محركًا رئيسيًا لنمو الصناعة، ورافعة لتحقيق استدامة في سلسلة الإمداد الطبي، مع التأكيد على دور الدولة في دعم الصناعات الاستراتيجية لضمان الأمن الصحي الوطني والاستقلالية الصناعية.

وأشار إلى أهمية التعاون الأكاديمي والتدريب المهني، حيث يمكن للجامعات والمراكز البحثية دعم الصناعة من خلال تطوير معايير الجودة، وتعليم المهارات الحديثة، وضمان أن تكون المنتجات المصنعة محليًا متوافقة مع الكود الطبي الدولي ومعايير السلامة والجودة العالمية.

وأكد أن التركيز على التصنيع المحلي وتوطين المكونات الاستراتيجية ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان استمرار الخدمات الطبية بكفاءة عالية، وتطوير صناعة وطنية تنافسية على المستوى الدولي، قادرة على الصمود أمام أي أزمات عالمية، وتحقيق حضور قوي لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية.”

