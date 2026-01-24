قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
رياضة

أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى

أوجسبورج
أوجسبورج
حسن العمدة

قلب أوجسبورج الطاولة على بايرن ميونخ وحول تأخره إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد أليانز أرينا ، في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وافتتح بايرن ميونخ التهديف فى الدقيقة 23، عن طريق هيروكي إيتو ،وأدرك أوجسبورج هدف التعادل في الدقيقة 75، عن طريق أرتور تشافيس.

وسجل أوجسبورج هدف الفوز فى الدقيقة 81، عن طريق ماسينجو.

وبهذه النتيجة يقفز أوجسبورج إلى المركز الـ13 برصيد 19 نقطة ، وتجمد بايرن ميونخ فى صدارة الدوري الألمانى برصيد 50 نقطة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: مين جاي، تاه، ديفيز، إيتو.

خط الوسط: جوريتسكا، بالفلوقيتش، أوليسي.

خط الهجوم: هاري كين، لويس دياز، كارل.


 

