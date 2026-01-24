أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى

قلب أوجسبورج الطاولة على بايرن ميونخ وحول تأخره إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد أليانز أرينا ، في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وافتتح بايرن ميونخ التهديف فى الدقيقة 23، عن طريق هيروكي إيتو ،وأدرك أوجسبورج هدف التعادل في الدقيقة 75، عن طريق أرتور تشافيس.

وسجل أوجسبورج هدف الفوز فى الدقيقة 81، عن طريق ماسينجو.

وبهذه النتيجة يقفز أوجسبورج إلى المركز الـ13 برصيد 19 نقطة ، وتجمد بايرن ميونخ فى صدارة الدوري الألمانى برصيد 50 نقطة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: مين جاي، تاه، ديفيز، إيتو.

خط الوسط: جوريتسكا، بالفلوقيتش، أوليسي.

خط الهجوم: هاري كين، لويس دياز، كارل.



