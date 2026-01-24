قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنز في قاع المحيط يكفي نيويورك 800 عام.. ما القصة؟
القصاص: رسائل الرئيس في عيد الشرطة تشدد على الكفاءة والمحاسبة لمواجهة التحديات
مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: المفاوضات الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة
بعد إثارة الجدل.. وزير الشباب عن تصريحاته بمعرض الكتاب: محض حديث اقتطع من سياق المعنى العام
وثائق ومعلومات مهمة.. أحمد موسى: الطبعة الأولى من كتاب أسرار خلصت ونزلنا بالتانية
أحمد موسى: الحمد لله بلدنا في أمن وأمان.. وأبطال الداخلية والجيش دفعوا ثمن كبير
تأهلنا لدوري الأبطال بسببه.. جوارديولا يتغنى بأداء عمر مرموش
قانون لحماية الأسرة من فوضى التكنولوجيا.. تحرك برلماني عاجل استجابة لتوجيهات الرئيس
أحمد موسى: الشرطة والجيش يحميان الدولة ومقدراتها وشعبها وليس شخصا بعينه
زاريتا: روسيا تُفشل أي تسوية والموقف الأوروبي– الأمريكي يفاقم الأزمة
أحمد موسى: مصر مفيهاش ميليشيات.. عندنا مؤسسات وطنية عظيمة
ليفربول يتأخر 2-1 أمام بورنموث في الشوط الأول بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطالة تضرب المهندسين.. النسبة تصل لـ 60% بالصعيد وتقليل أعداد الخريجين الحل

المهندس محمد عبد الغني
المهندس محمد عبد الغني
الديب أبوعلي

أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب مهندسي مصر 2026، أن أزمة البطالة بين المهندسين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نسب البطالة تتراوح بين 50% وتصل إلى 60% في بعض محافظات الصعيد، ما يمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل المهنة ودورها في التنمية. 

وشدد على أن مواجهة هذه الأزمة لم تعد تحتمل حلولًا جزئية أو شعارات، بل تتطلب تدخلًا مؤسسيًا جادًا يبدأ من تنظيم التعليم ومزاولة المهنة وينتهي بحماية حقوق المهندس الاجتماعية والمهنية.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح جمعه بعدد من المهندسين في نادي المهندسين بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، حيث طرح عبد الغني رؤيته لمعالجة جذور الأزمة، مؤكدًا أن ضبط أعداد الخريجين يمثل خطوة أساسية للسيطرة على معدلات البطالة، داعيًا إلى تقليل أعداد خريجي كليات الهندسة ليصلوا إلى نحو 20 ألف مهندس سنويًا، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وقدرته على الاستيعاب.

 وأوضح أن استمرار تخريج أعداد ضخمة دون تنظيم حقيقي للمهنة يضر بالمهندس وبالدولة على حد سواء.

وانتقد عبد الغني أوضاع المهندسين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن بدل التفرغ الحالي، الذي لا يتجاوز 14 جنيهًا، يمثل إهانة للمهنة، في الوقت الذي تم فيه تعديل معظم الكوادر المهنية الأخرى. وطالب بفتح مفاوضات جادة مع الحكومة لرفع بدل التفرغ ليصل إلى 100% من إجمالي الراتب، باعتباره حقًا أصيلًا للمهندس وليس منحة، مشددًا على أن تحسين أوضاع المهندس المعيشية شرط أساسي لرفع كفاءة الأداء المهني.

و أشار المرشح لمنصب نقيب المهندسين إلى أن إنشاء مستشفى خاص بالمهندسين لا يزال حلمًا مشروعًا، مؤكدًا أن تحقيقه مرهون بموافقة الجمعية العمومية، في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة الرعاية الصحية بالنقابة، تقوم على زيادة التمويل وتحسين مستوى الخدمة وضمان العدالة في التوزيع الجغرافي.

واستعرض عبد الغني ملامح برنامجه الانتخابي تحت شعار "حق المهندس.. مهنة محترمة – خدمات لائقة"، موضحًا أن تنظيم مزاولة المهنة يأتي في صدارة أولوياته، من خلال تحديث لائحة مزاولة المهنة وربطها بتدرج مهني واضح، وتفعيل منظومة مميكنة لتنظيم أعمال التنفيذ والإشراف، بما يفتح مجالات عمل جديدة لآلاف المهندسين ويضمن جودة الأداء. كما شدد على ربط التدريب بنظام المزاولة، وإنشاء أكاديمية هندسية مهنية تابعة للنقابة، بالتعاون مع جهات دولية معتمدة.

وفي ملف التعليم الهندسي، أكد عبد الغني ضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وممارسة المهنة، والاستمرار في تحسين الجودة وتقليل أعداد المقبولين بكليات الهندسة، إلى جانب تطوير نظام القبول بما يتماشى مع المعايير العالمية، حفاظًا على قيمة الشهادة الهندسية.

وتضمن البرنامج محاور واضحة لحماية المهندسين، من خلال تفعيل مواد القانون التي تمنع التحقيق مع أي مهندس دون حضور ممثل النقابة، وتفعيل لجان دعم المهندسين في مواقع العمل، إلى جانب التوسع في استخدام العقد الثلاثي بشكل اختياري ومحفز.

وفيما يخص المعاشات والاستثمارات، أكد عبد الغني التزامه بإدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات باحترافية كاملة، وعرض أي قرارات جوهرية على الجمعية العمومية، مع رفض الجمع بين المناصب النقابية وإدارة شركات النقابة، حفاظًا على الشفافية. كما طرح خطة متكاملة لتنمية موارد المعاشات وتحسين آليات تحصيل الدمغة.

وأوضح عبد الغني، أن معركته الانتخابية ليست معركة مقاعد، بل معركة إنقاذ مهنة، داعيًا المهندسين إلى المشاركة الفعالة في بناء نقابة قوية تعبّر عنهم وتحمي حقوقهم وتستعيد للمهنة مكانتها التي تستحقها.

نقابة المهندسين المصرية النقابة العامة للمهندسين انتخابات نقابة المهندسين المهندس محمد عبد الغني انتخابات التجديد النصفي محافظات الصعيد نقيب المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

ترشيحاتنا

مرموش

مينا ماهر يشيد بـأداء عمر مرموش.. تفاصيل

الجيش الملكي المغربي

مجموعة الأهلي.. التعادل السلبي يحسم مواجهة شبيبة القبائل والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

أهلي جدة

بمشاركة أحمد حجازي.. تشكيل نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

بالصور

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد