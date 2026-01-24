لسنا للبيع.. رسالة شديدة اللهجة من وزيرة بجرينلاند إلى أمريكا

قالت نايا ناثانيلسن، وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية بجرينلاند، إن شعب الجزيرة يواجه في الأسابيع الأخيرة أجواء عصيبة بسبب المخاوف من محاولات السيطرة أو شراء جرينلاند، مشيرة إلى أن هذه الأحاديث أثارت القلق والخوف بين المواطنين.

وأضافت ناثانيلسن، في مقابلة من مدينة نوك عاصمة جرينلاند مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية رغدة منير ، أن الجزيرة لطالما اعتُبرت حليفة للولايات المتحدة، لكنها ليست مجرد أداة أو سلعة يمكن شراؤها أو بيعها، مؤكدة أن جرينلاند تتمسك بسيادتها وحقها في تقرير مستقبلها.

وأوضحت وزيرة جرينلاند أن المواطن العادي يشعر بالقلق عندما تُناقش الجزيرة على أنها قطعة جغرافية فقط، متجاهلة الثقافة والهوية الوطنية للشعب، مؤكدة أن الحفاظ على الثقافة المحلية والحقوق السيادية هو أولوية قصوى بالنسبة للحكومة والسكان.

وشددت ناثانيلسن على أن أي تعامل مع القضايا الجيوسياسية أو الاقتصادية المتعلقة بالجزيرة يجب أن يحترم إرادة شعب جرينلاند، مؤكدة أن الحكومة تعمل على ضمان أن تبقى الثقافة والهوية الوطنية في صدارة أولويات أي اتفاقات مستقبلية أو حوارات دولية.