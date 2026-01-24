يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

حرص الفنان محمود حجازي على تقديم واجب العزاء فى رحيل والدة الفنان نضال الشافعى الذى يقام حاليًا فى مسجد الحامدية الشاذلية ، ويعد هو الظهور الأول له بعد أزمته الأخيرة مع زوجته.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب عزاء والدة الفنان نضال الشافعي بعد ان رحلت عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض ، ومن ابرزهم ، اسماعيل فرغلي ، محمد رياض ، أحمد السقا ، أحمد زاهر ، محمد رياض ، هانى سلامة ، ريم البارودي ، حمزة العيلي ، وغيرهم.



ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، والدة الفنان نضال الشافعي، بعد أن أعلن وفاتها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي".

وقالت النقابة، في بيانها: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، والدة الفنان نضال الشافعي التي رحلت إلى رحمة الله- تعالى-، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.