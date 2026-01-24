قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
البابا تواضروس الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل

هتك عرض - ارشيفية
هتك عرض - ارشيفية
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية تعرض فتاة الهرم لاعتداء، بعد ورود تقارير طبية تشير إلى وجود إصابات وكدمات متعددة على جسم المجني عليها، بالإضافة إلى دلائل تدل على حدوث اعتداء جنسي.

وأوضحت التحريات أن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية وفق تشخيص الفصام الوهمي (الترانويدي)، وفقًا للتصنيف العالمي للأمراض (ICD-10).

وأكدت تقارير الطب الشرعي أن الإصابات تتوافق مع تاريخ الواقعة، وأن آثارًا بيولوجية تم العثور عليها على ملابس المجني عليها تم مطابقتها جزئيًا مع المتهم الأول.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول اصطحب المجني عليها بسيارته إلى محافظة الفيوم، إلى مسكن المتهم الثاني، حيث جرت الواقعة. وتستكمل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض القضية على جهات التحقيق المختصة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، كواليس مثيرة، في واقعة التعدي على فتاة الهرم، حيث أكد مجري التحريات أنه تبلغ له من والد المجني عليها بوقوع الاعتداء عليها من شخصين استغلا أنها مريضة نفسيا.

وأكد مجري التحريات، أن المجني عليها سبق وأودعت عدة مرات بجهات العلاج الصحي النفسي وبفحصه للبلاغ وجمعه للمعلومات والاستعانة بالمصادر السرية واستخدام التقنيات الحديثة وأجهزة المراقبة المتواجدة في الطرق العامة تأكد من صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المتهمان الأول والثاني، وأمكن ضبطهما بمنطقة الطالبية فيصل دائرة قسم الهرم أثناء تواجدهما علي احدي المقاهي بطريقة كفر طهرمس بعد أن أقرا له بارتكابهما للواقعة.


وبمناقشة المتهم الأول أقر أنه أثناء عمله بالسيارة الميكروباص استقلت معه المجني عليها وتحدثوا سوياً وقررت له المجني عليها أنها تركت منزل أهلها ولا ترغب في العودة إليهم، وتعاني من أمراض نفسية، وعقب نزول الركاب قام بالتحدث تلفونياً مع صديقة المتهم الثاني وأخبره بوجود انثي معه بالسيارة لا ترغب في العودة إلى منزل أهلها وتبحث عن مكان تعيش به بعيداً عن الجيزة والقاهرة حتى لا يعلم والدها مكانها فيقوم بإعادتها للمنزل مرة آخري فطلب منه المتهم الثاني أن يحضرها إلى الورشة خاصته بالفيوم.

التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة بعدما أكدت المجني عليها أنها حال استقلالها لسيارة الأجرة قيادة المتهم الاول اقترح عليها توصيلها للمبيت بمسكن إحدى قريباته بالفيوم فوافقت ولدى وصولهما إلى الفيوم قابلا المتهم الثاني ورافقاه حتى وصلوا إلى إحدى الوحدات السكنية مسرح الواقعة وهناك قام المتهم الثاني بمعاشرتها كرهاً عنها.

وأفادت أنها كانت تحت تأثير المسكرات ولا تتذكر كامل تفصيلات ما حدث في تلك الليلة وأنه في لحظات إفاقتها أبصرت وتنبهت لفعلة المتهم الثاني بها حيث تتذكر أنه اعتدى عليها بعدما أقعد مقاومتها ضرباً محدثا بها إصاباتها المذكورة بتقرير الكشف الشرعي عليها.

وبتوقيع الكشف الطبي العقلي على المجني عليها وجد أن مظهرها وشكل الخارجي ونظافتها الشخصية في الحدود المقبولة ، وهادئة ، ومتعاونة، وقدرة متوسطة على الانتباه والتركيز، وعاطفتها متبلدة ، ومدركة لما حولها ، وكلامها قليل مفهوم مع فقر في الأفكار ، وتعاني من هلاوس سميعة، تعاني من ضلالات الاضطهاد والريبة، وذاكرتها للأحداث متوسطة ، ومتوسطة القدرة.

فتاة الهرم الهرم النيابة العامة تحقيقات النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

بوستر مسلسل علي كلاي

مسلسل الشارع .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل علي كلاي

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

بوستر مسلسل "الكينج"

رمضان2026 .. طرح البوستر الدعائى لمسلسل الكينج

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد