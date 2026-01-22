قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعاني من أمراض نفسية| كيف خطط المتهمون بخطف فتاة الهرم والتعدي عليها؟.. تفاصيل مثيرة

رامي المهدي

لم تبدأ خيوط هذه الجريمة من بلاغ أو تحريات، بل انكشفت تفاصيلها الصادمة من أفواه المتهمين أنفسهم، حين جاءت اعترافاتهم لتفضح نية إجرامية مكتملة، وتجردًا كاملًا من أي وازع إنساني.

فبين كلماتهم المتلاحقة، أقروا باستغلال فتاة تعاني من مرض نفسي، على علم مسبق بحالتها وتاريخها العلاجي، ليعترفوا بأن ما حدث لم يكن مصادفة عابرة، وإنما قرار اتخذ بوعي وإرادة، فتحول حديث عابر وركوب سيارة إلى جريمة خطط لها ونُفذت بدم بارد.

التفاصيل الكاملة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية وأقوال المتهمين حيث أكد مجري التحريات في شهادته في أمر الإحالة أنه تبلغ له من والد المجني عليها والاخيرة ، بوقوع الاعتداء عليها من قبل شخصين استغلا كونها مريضة نفسية - سبق وأن اودعت عدة مرات بجهات العلاج الصحي النفسي.


 وبفحصه للبلاغ وجمعه للمعلومات والاستعانة بالمصادر السرية واستخدام التقنيات الحديثة وأجهزة المراقبة المتواجدة في الطرق العامة تأكد من صحة الواقعة أن وراء ارتكابها المتهمان الأول والثاني، وقد امكن له ضبطهما بمنطقة الطالبية فيصل دائرة قسم الهرم أثناء تواجدهما علي احد المقاهي بطريق كفر طهرمس بعد أن أقرا له بارتكابهما للواقعة.

وبمناقشة المتهم الأول أقر أنه أثناء عمله بالسيارة الميكروباص استقلت معهم المجني عليها وتحدثوا سوياً وقررت له المجني عليها انها تاركة منزل أهليتها ولا ترغب في العودة إليهم، وأنها تعاني من أمراض نفسية، وعقب نزول الركاب قام بالتحدث تلفونياً مع صديقه المتهم الثاني وأخبره بوجود أنثى معه بالسيارة تاركة منزل أهليتها ولا ترغب في العودة إليهم وتبحث عن مكان تعيش به بعيداً عن الجيزة والقاهرة حتي لا يعلم والدها مكانها فيقوم بإعادتها للمنزل مرة أخرى. فطلب منه المتهم الثاني أن يحضرها إلى الورشة خاصته بالفيوم وأنه سوف ينتظرهما بالورشة لحين حضورهما، فقام بالتوجه بها حيث ورشة المتهم الثاني  وعند مشاهدة المتهم الثاني للمجني عليها عقدا العزم علي مواقعتها رغم علمهما بأنها تعاني من أعراض نفسية.

وبمناقشته للمتهم الثاني أقر بما أقر به المتهم الأول جملة وتفصيلاً ، مضيفاً أنه تربطه بالمتهم الأول صداقة قديمة وانه حال عمله بالورشة تلقي اتصالا هاتفيا من الأول وأخبره بوجود احدى الفتيات تدعى / يارا بصحبته تبحث عن مكان لتعيش به حيث أنها تاركة منزل والدها ولا ترغب في العودة فأخبره بأنه ينتظرها بالورشة وفي يوم الواقعة حضرا إليه بالسيارة الأجرة قيادة المتهم الأول وعقب غلق الورشة توجهوا إلى شقته السكنية وقام المتهم الأول بالتعدي عليها.

