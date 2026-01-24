مصطفى حسني يشيد بمتسابق «دولة التلاوة»: قدوة لشباب الجيل

أشاد الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة خلال الحلقة 22 من المسابقة، بأداء المتسابق محمد محمد كامل، مؤكدًا أنه يمثل قدوة حقيقية لشباب الجيل، داعيًا الله أن يجعل لشباب الأمة نصيبًا مما أكرمه الله به.

مشاعر الخوف من الحسد

وأوضح مصطفى حسني أن بعض التيارات الدينية تُضخّم مشاعر الخوف من الحسد والعين والمخلوقات الغيبية، رغم أن المحصن بذكر الله لا ينبغي أن يعيش في هذا القلق.

أذكار الصباح والمساء

وأكد أن الالتزام بأذكار الصباح والمساء، وقراءة سورة البقرة كما أوصى بها النبي ﷺ، إلى جانب أوراد العلماء التي تتضمن التحصين، يمنح الإنسان طمأنينة وقوة روحية كبيرة.

وشبّه حسني الإنسان المحصن بالإيمان والذكر بمن يركب دبابة، في حين أن كل ما يواجهه من مخاوف لا يتجاوز كونه نملة، في إشارة إلى قوة الإيمان وأثره في مواجهة القلق والخوف.

أعلام المدرسة المصرية

كما احتفى برنامج دولة التلاوة بأحد أعلام المدرسة المصرية في قراءة القرآن الكريم، الشيخ محمود عبد الحكيم، الذي وُصف بأنه نهر صافٍ من الإيمان والسكينة، ظل يروي القلوب والأرواح لعقود طويلة من الزمن، وجاء هذا التكريم بحضور نجله محمود عبد الحكم.

رحلة الشيخ الراحل



وسلط التقرير الضوء على رحلة الشيخ الراحل، الذي وُلد عام 1915 بقرية الكرنك بمحافظة قنا، حيث بدأت علاقته بالقرآن في سن مبكرة، لكنه لم يكن مجرد حافظ لآياته، بل عاش معانيها وتجلّت روحها في صوته، ليصل إلى القلوب قبل الآذان.