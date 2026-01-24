لجنة تحكيم دولة التلاوة: محمد محمد كامل سيكون عملاقًا في المستقبل

علقت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة على أداء المتسابق محمد محمد كامل في الحلقة 22 من البرنامج، معبرة عن إعجابها الكبير بتلاوته، حيث قالت: “الله يفتح عليك، نحن رزقنا جميل بتألقك وجمالك وإبداعك طوف بنا فوق السحاب بمرونة ودفء صوتك، وتحكمك في الجوابات تلاوتك أكثر من ممتازة، ونستمتع بأدائك، وستكون عملاقًا من عمالقة التلاوة”.

أعلام المدرسة المصرية

واحتفى برنامج دولة التلاوة بأحد أعلام المدرسة المصرية في قراءة القرآن الكريم، الشيخ محمود عبد الحكيم، الذي وُصف بأنه نهر صافٍ من الإيمان والسكينة، ظل يروي القلوب والأرواح لعقود طويلة من الزمن، وجاء هذا التكريم بحضور نجله محمود عبد الحكم.

رحلة الشيخ الراحل



وسلط التقرير الضوء على رحلة الشيخ الراحل، الذي وُلد عام 1915 بقرية الكرنك بمحافظة قنا، حيث بدأت علاقته بالقرآن في سن مبكرة، لكنه لم يكن مجرد حافظ لآياته، بل عاش معانيها وتجلّت روحها في صوته، ليصل إلى القلوب قبل الآذان.