أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى رحيل والدة الفنان نضال الشافعى ، الذى اقيم اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية ، بعد ان رحلت عن عالمنا يوم الاربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

ومن ابرزهم ، انوشكا ، هانى سلامة ، احمد السقا ، اسماعيل فرغلى ، محمد رياض ، احمد زاهر ، حمزة العيلي ، مراد مكرم ، محمود حجازي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، والدة الفنان نضال الشافعي، بعد أن أعلن وفاتها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي".

وقالت النقابة، في بيانها: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، والدة الفنان نضال الشافعي التي رحلت إلى رحمة الله- تعالى-، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.