قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت
سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري
رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة
محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة
ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل
الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يومًا دعماً لعملية نقل سجناء داعش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجمارك : لو مواطن جاي من بره ودفع 38% على موبايل هيكون أرخص من قيمته المحلية

الهواتف
الهواتف
قسم التوك شو

رد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"إذا كان هدف قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة هو حماية الصناعة الوطنية، هل السوق المحلية بها صناعة محلية بالفعل؟ أعتقد أنها عبارة عن تجميع في مصر، وحتى تُطلق عليها صناعة وطنية ينبغي أن يكون 40% من مكونات الإنتاج محليًا، فهي تجميع في النهاية"، قائلًا: "نسبة المكون المحلي تختلف من شركة منتجة لأخرى، ومع استمرارية الإنتاج يزيد مدخل إنتاج محلي يُضاف لعملية التصنيع التي تتم.


تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"نحن نتحدث عن شركات عالمية تعمل في مصر، وبالتالي هي مصانع مصرية وأيادٍ مصرية، ومنتج مصري يدخل السوق المصري ويتم تصديره للخارج."


وعلقت الحديدي:"ما زال سعر الموبايل في السوق المصري أعلى من الخارج، حتى لو مصري جاي من بره ودفع جمارك 38%، هيكون أرخص من سعره في السوق المحلي. كيف ستتعامل الدولة مع حوكمة السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، والخشية من أن هذه المصانع والتجار يزيدوا الأسعار على المستهلك؟" ليرد قائلًا: "تذبذب الأسعار سمة رئيسية عند اتخاذ القرارات الجديدة، حيث تشهد الأسواق تذبذبًا في الأسعار حتى تعود للاستقرار مجددًا. وضمانة وجود 15 شركة منتجة للغالبية العظمى من البرندات، باستثناء شركة واحدة، يكفل وجود تنافسية، خاصة أنها تنتج كافة الأصناف من الفئات الأقل سعرًا إلى الأعلى. 


مختتما : " وجود هذه الشركات في آن واحد في سوق ديناميكي وتفاعلي مثل السوق المصري يجبرهم على تقديم أكبر مزايا للمستهلك من حيث العروض والصيانة والأسعار وخدمة ما بعد البيع، وبالتالي يوازن السوق نفسه."

الجمارك الموبايل الهواتف الهواتف المحمولة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

بلعمري

سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري

اتحاد الكرة

الاتحاد المصري يعلن عن فتح باب التقدم لدبلومة التدريب الأفريقية A9

الزمالك

مينا ماهر للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري: يلا رجالة اكسبوها

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد