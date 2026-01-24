قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

علق أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج من الرسوم الجمركية، قائلًا:"القرار مطبق، ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه، وأوجه رسالة لإخواتنا المصريين في الخارج أنه تم تطبيق مرونة كاملة، وأنهم ينزلوا مصر بتليفوناتهم وتشتغل بدون أي مشاكل."


تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"لو أنا مصري في الخارج وجاي في إجازة عيد الفطر، هاتفي هيعمل في مصر لمدة 90 يومًا بدون أي مشاكل بشريحة مصرية، وحتى يسافر مجددًا، وهذا بالنسبة لتليفون يدخل مصر لأول مرة، وحتى لو سافر مرة أخرى وعاد في الإجازة الصيفية، ليس عليه إلا التواصل مع الأرقام المخصصة لذلك عبر الواتساب أو الخط الساخن ، أتواصل معهم وأديهم شوية بيانات، فيتم تفعيل الشريحة مجددًا."


وردًا على سؤال الحديدي حول أن الفكرة كانت إعفاء التليفون الشخصي للمصري القادم من الخارج كهديّة لمدة سنة كاملة منذ تطبيق الإعفاء في يناير 2025، وما هي حصيلة الإعفاءات، رد قائلًا:"الإعفاء الاستثنائي الذي بدأ في يناير 2025 كان ضمن تطبيق المنظومة التي نفذتها الدولة لحوكمة دخول الهاتف المحمول في مصر، وكلمة استثناء تعني أنها مؤقتة، وحتى تم التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وكفايته بكل الفئات، بداية من الشعبية وحتى الأكثر غلاءً في الأسعار، تم اتخاذ القرار بإلغاء الاستثناء."


ونفى أن يكون إلغاء الإعفاءات بغرض الحصيلة، قائلًا:"المنظومة معمولة ليس بغرض الحصيلة، لكن لحماية الصناعة الوطنية، ومفهوم الجمارك في مصر وفي كل العالم هو تنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة الوطنية، وهي منظومة مطبقة في العالم كله، سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية."

