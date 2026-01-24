بعد توجيهات الرئيس.. نائبة: التشريع خطوة مهمة لحماية الأطفال من أضرار الموبايل

ثمنت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، بشأن استنساخ تجربتي أستراليا وبريطانيا في إصدار قانون جديد يحد من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة عند سن معين، مؤكدة أن هذا التوجيه يعكس وعيًا بخطورة هذه الظاهرة على مستقبل الأطفال.

وأوضحت" الهواري" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن الاستخدام المفرط للموبايل في سن صغير أصبح أمرًا مقلقًا، لاسيما في ظل قيام بعض الأسر بتسليم الأطفال الهواتف المحمولة وشراء أجهزة حديثة لهم دون إدراك كامل للآثار الصحية والنفسية الخطيرة التي قد تترتب على ذلك، ومنها التأثير السلبي على النمو الذهني والبصري والسلوكي للطفل.

وأكدت أن التشريع يمثل أحد الأدوات المهمة للحد من الظاهرة، إلا أن التوعية تظل الحل الأهم والأكثر تأثيرًا، مشددة على ضرورة رفع وعي الأسرة بدورها الأساسي في حماية الأطفال، باعتبارها خط الدفاع الأول قبل أي نص قانوني.

وأضافت أن هناك العديد من المؤسسات المعنية بالطفل وشئون الأسرة، يجب أن يكون لها دور فاعل في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وبيان أهمية وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة، إلى جانب المسار التشريعي الذي وجه به الرئيس السيسي.