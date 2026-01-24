قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكو بانزا عبر إنستجرام الآن.. شاهد
إمساكية شهر رمضان 2026 ومواقيت الصلاة بالتفصيل .. تعرف عليها
عاصفة ثلجية تعطل الطيران في الولايات المتحدة وإلغاء 12 ألف رحلة
الزمالك مش عاوزني | تعليق مثير من فتوح عن حقيقة رغبته في الأهلي
كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس
عمرو أديب عن التعديل الوزاري المحتمل : يجب أن يأتي بكفاءات
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

20 مليون جهاز .. تنظيم الاتصالات: قرار الضرائب على الهواتف هدفه توطين الصناعة

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
محمد البدوي

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قرار تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة ليس قرارًا مفاجئًا، مشيرًا إلى أنه تم تطبيقه بالفعل منذ نحو عام، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التصنيع المحلي وليس بهدف تحصيل رسوم أو أعباء مالية إضافية على المواطنين.

تصنيع الهواتف المحمولة

وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من القرار يرتبط بتشجيع تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، لافتًا إلى أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يتم استهلاك نحو 20 مليون جهاز جديد سنويًا.


وأشار إلى أن معظم هذه الأجهزة كانت تُستورد من الخارج، ما كان يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو 2 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.

توطين صناعة الهاتف

وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الدولة تسعى للتحول من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة وصناعية، مؤكدًا أن توطين صناعة الهاتف المحمول يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، خاصة مع توجه الدولة لنقل التكنولوجيا العالمية إلى مصر.

المدارس التكنولوجية المتخصصة

وشدد على أن مصر تمتلك حاليًا مقومات قوية لدعم هذا التوجه، في مقدمتها التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، ووجود عدد من المدارس التكنولوجية المتخصصة، وهو ما يسهم في إعداد كوادر قادرة على العمل في هذه الصناعة الحيوية.

 حماية للصناعة المحلية

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، طالب الشركات العالمية بتصنيع أجهزتها داخل مصر، مشيرًا إلى أن أي دولة تبدأ في التصنيع تمنح في البداية فترة حماية للصناعة المحلية، وهو أمر معمول به عالميًا.


واختتم المهندس محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الشركات العالمية استجابت بالفعل، وبدأت خطوات فعلية في التصنيع داخل السوق المصرية، ما يعكس نجاح توجه الدولة نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة ودعم الاقتصاد الوطني.

الهواتف الضرائب على الهواتف تصنيع الهواتف محمد إبراهيم تنظيم الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

لقاء سويدان توضح حقيقة استمرار برنامجها بعد إصابتها بالعصب السابع

بوستر مسلسل علي كلاي

مسلسل الشارع .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل علي كلاي

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد