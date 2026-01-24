قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب

هاني حسين

حذّر الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، من العروض المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم تمكين المستخدمين من فك حظر الهواتف المحمولة المستوردة مقابل دفع نسبة أقل من الرسوم المقررة، مؤكدًا أن هذه العروض تفتقر للشرعية وتشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا على المستخدمين.

أوضح محمد محسن رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الدولة تعتمد على إجراءات وتقنيات قوية ودقيقة للتمييز بين الهواتف المسددة للضرائب وتلك غير المسددة، حيث يتم إخطار المستخدمين عبر رسائل رسمية تحدد مواعيد سداد الرسوم المستحقة، مشددًا على أن أي محاولات للتحايل على هذه المنظومة تتم خارج الإطار القانوني.

وأشار محمد محسن رمضان، إلى أن الإعلانات التي تروج لفك الحظر تنتشر داخل مجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تُعد إعلانات رسمية، لافتًا إلى أن الانضمام لتلك المجموعات يتم عبر دعوات خاصة، وهو ما يثير الشكوك حول القائمين عليها وأهدافهم.

وأكد محمد محسن رمضان، أن الأساليب المستخدمة في هذه العمليات تعتمد على التلاعب بالنظام الأساسي للهاتف أو تغيير الرقم التعريفي للجهاز (IMEI)، وهو ما يؤدي إلى فتح ثغرات أمنية خطيرة، تتسبب في فقدان الهاتف لقيمته وتعريض بيانات المستخدم للخطر، مضيفًا أن هذا التلاعب يترتب عليه تعطل عدد من التطبيقات الحيوية، وعلى رأسها التطبيقات البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، نظرًا لاعتمادها على أنظمة حماية مشددة لا تعمل على الأجهزة التي تم العبث بنظامها الأساسي.

وشدد محمد محسن رمضان، على أنه حتى الآن لم يتم رصد حالات مؤكدة نجحت فعليًا في تنفيذ هذه العمليات على أرض الواقع، موضحًا أن ما يتم تداوله لا يتجاوز كونه إعلانات ودعوات مشبوهة، محذرًا المواطنين من الانسياق وراءها لما تمثله من خسائر محتملة قد تصل إلى فقدان الهاتف بالكامل وتعريض البيانات الشخصية للاختراق.

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

منطقة دير البلاص الآثرية

فيلم وثائقي قصير عن منطقة دير البلاص الآثرية| صور

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية| صور

ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"

تمكين المرأة الريفية .. ندوة حيوية في معرض القاهرة للكتاب

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

