تفاصيل السجن 6 سنوات لسائق مُتهم بحيازة المواد المخدرة في الموسكي

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من سائق متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض مطواه بمنطقة الموسكي وقضت بتخفيف الحكم الصادر ضده من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن المشدد 6 سنوات.

تفاصيل القضية



وجاء في أمر إحالة المتهم أنه أحرز بقصد الإتجار مخدر الحشيش لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بدون تراخيص وبدون مسوغ قانوني.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المخدرات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار والربح غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.