الإنذار الأحمر مُستمر| تشيلي تحترق.. أكثر من 42 ألف هكتار تضرّرت من حرائق الغابات
أحمد فتوح: رمضان صبحي لاعب كبير وأتمنى يعود للملاعب سريعًا
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. انصائح مهمة
حادثة مروعة في مينيابوليس.. ضابط فيدرالي يفقد طرف إصبعه بسبب «عضّة» أثناء احتجاجات
أخبار جنوب سيناء: حبس سنة لمدير مركز شباب ومدير ملاعب بطور سيناء.. وحملة نظافة بشواطئ نويبع
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
روسيا تحذّر: أي وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا «أهداف مشروعة»
ادّعى تعمّدهم تعطيل العمل.. تجديد حبس مُروّج فيديو مُزيف عن وحدة مرور بالجيزة
وزير الكهرباء: الالتزام بالخطة الزمنية أساس نجاح المحطة النووية بالضبعة.. ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي
لحظة من الزمن الجميل .. نادية الجندي تكشف عن شبابها المبكر في صورة نادرة |شاهد
حمادة طلبة: مواجهة الزمالك والمصري صعبة على الفريقين وأتمنى الخروج من المباراة بشكل يليق بهما
ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط
حوادث

تفاصيل السجن 6 سنوات لسائق مُتهم بحيازة المواد المخدرة في الموسكي

مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من سائق متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض مطواه بمنطقة الموسكي وقضت بتخفيف الحكم الصادر ضده من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن المشدد 6 سنوات.

تفاصيل القضية 
 

وجاء في  أمر إحالة المتهم أنه أحرز بقصد الإتجار مخدر الحشيش لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بدون تراخيص وبدون مسوغ قانوني.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المخدرات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


 وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية  من الحشيش المخدر وسلاح أبيض، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار  والربح غير المشروع وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات مستأنف سلاح أبيض المواد المخدرة

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
