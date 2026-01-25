إذاعة جيش الاحتلال: أمريكا توصلت لتفاهم مع نتنياهو لفتح معبر رفح منذ الأسبوع الماضي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر، إن الولايات المتحدة توصلت لتفاهم مع نتنياهو بشأن فتح معبر رفح منذ الأسبوع الماضي.

كشفت "القناة 12 العبرية" أن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا، الأسبوع الماضي، إلى تفاهم يقضي بفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين، في خطوة ترتبط بمسار الترتيبات الجارية ضمن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وفي السياق، أفاد موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، الأحد، بوجود حالة استياء داخل حكومة رئيس بنيامين نتنياهو تجاه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على خلفية ضغوط يمارسها لدفع إسرائيل نحو فتح المعبر خلال الأسبوع الجاري.