أخبار البلد

التنمية المحلية تطلق برنامجًا تدريبيًا لتفعيل موازنة البرامج والأداء بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

نظّمت وزارة التنمية المحلية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري، لتأهيل فرق عمل موازنة البرامج والأداء بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك دعمًا لتطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء بوحدات الإدارة المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم التطبيق الفعلي لموازنة البرامج والأداء من خلال تعزيز مهارات إعداد مصفوفات البرامج، وصياغة مؤشرات الأداء، وربط الاعتمادات المالية بالمخرجات والنتائج المستهدفة، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط المالي، ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق العام.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في ضوء توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون رقم 18 لسنة 2024، والتي تنص على التحول التدريجي من موازنة الأبواب والبنود إلى التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال مدة لا تتجاوز 6 سنوات، على أن يكتمل التطبيق بحلول عام 2028، مع تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية ومقومات التنفيذ بالجهات المخاطبة بأحكام القانون.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وورش العمل التطبيقية التي تغطي محاور رئيسية، من أبرزها: استعراض إجراءات تطبيق موازنة البرامج والأداء بوحدات الإدارة المحلية، والتعريف بخصائص المنظومة والقوانين المنظمة لها، والتمييز بين مفاهيم البرنامج الرئيسي والبرنامج الفرعي والمشروع والنشاط والباب الموازني، بالإضافة إلى التعرف على أنشطة وحدات الإدارة المحلية وفق بطاقات الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي، وآليات إدراج الأنشطة والمشروعات الاستثمارية ضمن مصفوفة البرامج.

كما شمل البرنامج التدريب على استخدام نماذج موازنة البرامج والأداء، واستعراض برامج التنمية المحلية المطورة، وبناء مصفوفة البرامج لوحدات الإدارة المحلية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تناول منظومة المتابعة والتقييم وآلياتها الفعّالة كمدخل أساسي لتطبيق الموازنة القائمة على النتائج.
وتناول البرنامج كذلك آليات توزيع التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الأبواب الموازنية المختلفة، وإعداد الموازنة وفق منهجية البرامج والأداء والبرامج المتكاملة، وتنفيذ ورش عمل تطبيقية لإعداد مقترحات موازنة العام المالي 2026/2027 للمحافظات المشاركة، بالإضافة إلى استعراض القواعد الأساسية لإعداد موازنة البرامج والأداء، وخارطة طريق تطبيق المنظومة بوحدات الإدارة المحلية، ومناقشة خطط العمل المستقبلية للمحافظات.

وتُعد موازنة البرامج والأداء إحدى الأدوات الحديثة للإصلاح المالي والإداري، حيث تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المالية بالنتائج المستهدفة ومؤشرات الأداء، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

و كانت وزيرة التنمية المحلية قد أصدرت القرار رقم (497) لسنة 2025 بتشكيل مجموعة عمل مركزية بالوزارة لتفعيل موازنة البرامج والأداء، إلى جانب توجيه كتاب دوري إلى المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مماثلة على مستوى كل محافظة، بما يسهم في توحيد آليات التطبيق وضمان كفاءة التنفيذ.

ومن المقرر استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي لباقي فرق العمل بالمحافظات خلال المراحل المقبلة، بما يعزز تعميم التطبيق الفعلي لمنظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى وحدات الإدارة المحلية، على أن يتم تنفيذ البرنامج التدريبي الثاني خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، مستهدفًا فرق العمل بمحافظات البحر الأحمر، وأسوان، والأقصر، ومطروح، والغربية.

التنمية المحلية منال عوض برامج تدريبية مركز سقارة العاملين بالمحليات

