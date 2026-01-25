قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
الكابينت الإسرائيلي يبحث مساء اليوم: إعادة فتح معبر رفح الفلسطيني

منار عبد العظيم

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت الأمني والسياسي" سيعقد اجتماعًا مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القدس والقاهرة، وذلك لمناقشة ملف إعادة فتح معبر رفح الفلسطيني.

ضغوط أمريكية تدفع نحو التغيير في الموقف الإسرائيلي

وأوضحت أبو شمسية أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا أمريكية متواصلة، شملت اتصالات مباشرة بين الرئيس الأمريكي السابق ومستشاريه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

الهدف من هذه الضغوط هو تسريع تنفيذ المرحلة الثانية لإعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الحاجة الملحة لتسهيل حركة الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

التسريبات تشير إلى تغير في الموقف الإسرائيلي

وأضافت المراسلة أن التسريبات من داخل الحكومة الإسرائيلية تشير إلى تغير في موقفها، حيث أعلن مسؤول رسمي أن إسرائيل ستبدأ في إعادة فتح معبر رفح الأسبوع المقبل، مع ضمانات أمريكية لاستمرار عمليات البحث عن جثمان المواطن الإسرائيلي المحتجز. 

هذا التغيير في الموقف يأتي بعد الضغوط الدولية على تل أبيب.

اعتراضات من اليمين المتطرف على إعادة فتح المعبر

ورغم هذا التغيير في الموقف الإسرائيلي، أشارت أبو شمسية إلى وجود أصوات معارضة داخل الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا من اليمين المتطرف، مثل أعضاء حزب "سموترتش"، الذين طالبوا بعدم فتح المعبر واستخدامه كورقة ضغط ضد الفلسطينيين. 

إلا أن الضغوط الأمريكية والضمانات التي قدمتها الإدارة الأمريكية ساهمت في إحداث تحول في موقف الحكومة الإسرائيلية.

دانا أبو شمسية مجلس الوزراء الإسرائيلي فتح معبر رفح الفلسطيني

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

تساقط الشعر

أسباب تساقط الشعر ومضاعفات خطيرة

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

