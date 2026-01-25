أبرزهن علي كلاي.. مروة الأزلي تتألق في ٣ أعمال درامية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
تواصل الفنانة مروة الأزلي تألقها الدرامي من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد شخصيات متنوعة تؤكد قدرتها على التنوع والاختلاف. 

وتشارك مروة في مسلسل "حق ضايع" في أول عودة لقطاع الإنتاج بالتليفزيون بالتعاون مع شركة إكسليفون فيلم، من تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة أحمد صلاح حسني، ملك قورة، ونسرين أمين، حيث تقدم شخصية دارين، فتاة تعمل في مجال الدعاية والإعلان وتتسم بالطموح والذكاء.

مسلسل علي كلاي

كما تظهر في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي، وتقدم شخصية عيون التي تعيش قصة حب مؤثرة مع شخصية ماهر التي يجسدها الفنان أحمد عبد الله، ضمن عمل يضم أحمد العوضي، درة، طارق الدسوقي، محمود البزاوي، ريم سامي، ويارا السكري.

مسلسل نون النسوة

كما تشارك أيضًا في مسلسل "نون النسوة" بشخصية أشواق، الفتاة القادمة من منطقة شعبية والتي تتسبب في أزمات كبيرة لشخصية شريفة التي تقدمها مي كساب في أول بطولة مطلقة لها، ويشارك في البطولة سيمون، هبة مجدي، ندى موسى، ومحمد جمعة، وهو من إخراج إبراهيم فخر، قصة محمد الحناوي، وسيناريو وحوار ورشة واو حيث تؤكد هذه المشاركات المتنوعة حضور مروة الأزلي القوي على الساحة الدرامية، وقدرتها على تقديم أدوار مختلفة تثبت موهبتها وتوسع من جماهيريتها.

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

أمين عام حزب الله: الإفراج عن الأسرى اللبنانيين جزء من السيادة الوطنية

الشركة السورية للنفط تستلم أول شحنة من حقلي العمر والتنك بدير الزور

الكابينت الإسرائيلي يبحث مساء اليوم: إعادة فتح معبر رفح الفلسطيني

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

