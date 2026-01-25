ذاكرة السكون والمكان.. الفنان المصري روماني حافظ يخطف الأنظار في إكسبوجر الشارقة 2026 بسرد بصري فريد

يشارك الفنان الفوتوغرافي المصري روماني حافظ في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان إكسبوجر الدولي للتصوير الفوتوغرافي والمقام في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2026، وذلك من خلال معرضه الجديد “ذاكرة السكون والمكان — In the Stillness of Spaces” ومحاضرة فنية بعنوان “بين الذاكرة والنور” على منصة Stage X.

يمزج المعرض بين الضوء والذاكرة والمكان في سرد بصري تأملي يتعامل مع العمارة والأثر بوصفهما حواضن للزمن، حيث يستكشف حافظ العلاقة بين السكون والصمت والضوء في تشكيل هوية المكان.

وعن فلسفة الأعمال قال الفنان روماني “الضوء ليس مجرد عنصر بصري بل حامل للزمن. والصمت ليس فراغًا بل ذاكرة. في ‘ذاكرة السكون والمكان’ حاولت أن أقرأ الأماكن بوصفها كائنات تتنفس وتروي، وأن أقدّم سردًا فوتوغرافيًا يضع المتلقي أمام طبقات الزمن التي تسكن المكان.”

عن محاضرة “بين الذاكرة والنور”

يتناول حافظ في محاضرته كيفية استخدام الضوء في تغيير إدراك المكان عبر اليوم والفصول، وكيفية قراءة الفضاءات المعمارية والروحية بوصفها نصوصًا سردية تتجاوز وظيفتها المادية.

يُعد إكسبوجر أحد أهم المهرجانات العالمية المتخصصة في الصورة الفوتوغرافية، حيث يجمع فنانين ومصورين عالميين ويقدّم معارض وورش ومحاضرات ومنصات للنشر الفوتوغرافي