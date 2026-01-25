داخل ناد صحى.. القبض على 10 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (شخصين ، 9 سيدات) ، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



