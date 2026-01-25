مدحت تيخا: معظمنا أصدقاء بـ حق ضايع وده هينعكس إيجابيًا على المسلسل

تحدث الفنان مدحت تيخا، عن كواليس عمله في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال مدحت تيخا، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «بحب دايماً إن أنا أعمل شخصيات مختلفة وربنا سبحانه وتعالى كريم يعني أنا ببقى ناوي حاجة وربنا بيبعتها لي فالحمد لله طبعاً والمرادي في سكريبت محترم جداً بمسلسل حق ضايع وهم 15 حلقة مكثفين جداً السيناريو مكتوب بشكل تلقائي قوي ولايق على الأحداث».

وحول كواليس التعاون مع باقي أبطال مسلسل حق ضايع، قال مدحت تيخا: «احنا معظمنا أصدقاء واشتغلنا مع بعض كتير جدا سواء أنا ونضال الشافعي ومحسن منصور أو شركة الانتاج كذلك القيادات ماسبيرو احنا يعني اتقابلنا قبل كده وهذا سينعكس بإذن الله بشكل يليق بالجمهور أمام الكاميرا لأن كل الأسماء كبيرة زي أحمد صلاح حسني وكل النجوم الحلوين مع بعض كلنا مش عايز أنسى حد، كمان نسرين أمين وملك قورة وعبير منير ومحسن منصور ومجموعة كبيرة من النجوم والموهوبين».

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.