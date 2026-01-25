سعر كيلو اللبن بـ22 جنيها.. تعرف على أسعار الألبان ومشتقاتها بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق ومحال بيع الألبان ومشتقاتها بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع، بالتزامن مع استقرار ملحوظ في أسعار مختلف منتجات الألبان والجبن، وسط توافر كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين بمختلف المراكز، في ظل الاعتماد اليومي على هذه المنتجات كعنصر أساسي في الغذاء.

وخلال متابعة ميدانية لعدد من محال الألبان، لوحظ ثبات أسعار اللبن بأنواعه، حيث تراوح سعر كيلو اللبن البلدي السائب ما بين 22 و25 جنيهًا، بينما سجل كيلو اللبن المعبأ أسعارًا تراوحت من 25 إلى 30 جنيهًا وفقًا للعلامة التجارية، كما استقرت أسعار اللبن الرايب، حيث بلغ سعر الكيلو ما بين 20 و25 جنيهًا.

وفيما يخص منتجات الزبادي، تراوح سعر كيلو الزبادي البلدي ما بين 22 و25 جنيهًا، بينما سجلت عبوة الزبادي الجاهز أسعارًا تراوحت من 5 إلى 12 جنيهًا للعلبة، بحسب الحجم والنوع، مع إقبال ملحوظ من الأسر خاصة خلال فترات الصباح.

أما أسعار الجبن، فقد حافظت على مستويات مستقرة، حيث تراوح سعر كيلو الجبن القريش ما بين 50 و70 جنيهًا، وسجل كيلو الجبن الأبيض البلدي أسعارًا من 70 إلى 100 جنيه، وسط طلب متزايد عليهما باعتبارهما من الأصناف الأساسية على الموائد اليومية، كما تراوح سعر كيلو الجبن التركي ما بين 150 و200 جنيه، بينما سجل الجبن الرومي أسعارًا تراوحت من 200 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

وفي قطاع الجبن المطبوخ والمعلب، تراوح سعر كيلو الجبن المثلثات ما بين 120 و160 جنيهًا حسب العلامة التجارية، وسجل كيلو الجبن الشيدر ما بين 150 و220 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجبن الموتزاريلا ما بين 160 و220 جنيهًا، مع استمرار الإقبال عليها لاستخدامها في إعداد الوجبات السريعة داخل المنازل.

وبالنسبة لمشتقات الألبان الأخرى، سجل سعر كيلو القشطة البلدي ما بين 100 و150 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الزبدة البلدي ما بين 170 و220 جنيهًا، في حين سجلت الزبدة المستوردة أسعارًا تراوحت من 250 إلى 300 جنيه للكيلو.

وأكد عدد من التجار أن استقرار الأسعار يرجع إلى انتظام توريد الألبان الخام وتوافر المعروض، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف النقل والإنتاج، مشيرين إلى أن السوق يشهد حركة بيع متوسطة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية على محال الألبان، للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، بما يضمن استقرار الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.