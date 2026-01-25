محافظ أسوان يشهد البيان العملى لإدارة الأزمة من مركز الشبكة الموحدة للطوارئ

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان البيان العملى لإدارة الأزمات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وتفعيل منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ.

واطمئن محافظ أسوان على أسلوب وآليات العمل داخل المركز ، ومدى الجاهزية الفنية والتكنولوجية للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ بكفاءة وسرعة عالية.

كما قام المحافظ بمتابعة عدداً من البيانات والسيناريوهات العملية والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والسيطرة عليها خلال زمن قياسى وذلك من خلال شاشات وأنظمة المركز المتطورة بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

بيان عملى

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة من خلال إستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لمتابعة الأحداث الطارئة لحظة بلحظة ، والتعامل معها بكفاءة تامة ضمن شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل .

وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى تحقيق أعلى درجات التعاون والتكامل بين الجهات التنفيذية، بما يسهم فى تقليل زمن الإستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ ، إلى جانب الحفاظ على خصوصية وأمن بيانات الدولة بما ينعكس إيجابياً على تعزيز منظومة السلامة العامة وحماية المواطنين .