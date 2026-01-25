قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بثنائية ويحتل المركز الثالث في البريميرليج
جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية بعيد الشرطة بمعرض الكتاب
محافظات

محافظ أسوان يشهد البيان العملى لإدارة الأزمة من مركز الشبكة الموحدة للطوارئ

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان البيان العملى لإدارة الأزمات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وتفعيل منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ. 

واطمئن محافظ أسوان على أسلوب وآليات العمل داخل المركز ، ومدى الجاهزية الفنية والتكنولوجية للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ بكفاءة وسرعة عالية.

 كما قام المحافظ بمتابعة عدداً من البيانات والسيناريوهات العملية والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والسيطرة عليها خلال زمن قياسى وذلك من خلال شاشات وأنظمة المركز المتطورة بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة. 

بيان عملى

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة من خلال إستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لمتابعة الأحداث الطارئة لحظة بلحظة ، والتعامل معها بكفاءة تامة ضمن شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل .

وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى تحقيق أعلى درجات التعاون والتكامل بين الجهات التنفيذية، بما يسهم فى تقليل زمن الإستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ ، إلى جانب الحفاظ على خصوصية وأمن بيانات الدولة بما ينعكس إيجابياً على تعزيز منظومة السلامة العامة وحماية المواطنين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

