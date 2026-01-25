في الذكرى الـ74 لعيد الشرطة.. محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن، بحضور السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، واللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والعقيد محمد شعراوى المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى ال74 لعيد الشرطة المصرية.

بدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية لـ "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، وسطّروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة من أجل استقرار مصر وسلامة أراضيها.

وحرص الزملوط على تقديم التهنئة لقيادات وأفراد ومجندي الشرطة، مثمناً تضحياتهم في حفظ الجبهة الداخلية، وتأمين مكتسبات التنمية التى تشهدها المحافظة في ظل الجمهورية الجديدة، داعياً الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.