مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
المعاشات أولا .. هاني ضاحي يتعهد بحلول عاجلة لأزمات المهندس | خاص

هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب عام المهندس
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب عام المهندس
الديب أبوعلي

أعلن المهندس هاني ضاحي ترشحه رسميًا لمنصب نقيب المهندسين، مؤكدًا أن قراره يأتي استجابةً لثقة الجمعية العمومية ودعوات العديد من المهندسين والشباب، وتحملًا لمسؤولية العمل النقابي، وليس سعيًا لمنصب، في إطار رؤية تقوم على الشراكة والعمل المؤسسي والتطوير المستدام.

قال ضاحي في بيان حصل عليه موقع (صدى البلد)، إن مسيرة العمل النقابي خلال السنوات الأربع الماضية شهدت جهودًا مكثفة في ملفات الرعاية الاجتماعية والصحية، والإسكان، وزيادة المعاشات، وضبط جودة مزاولة المهنة، والتعليم الهندسي، وتنمية الموارد والاستثمارات، ما أسفر عن تحقيق فوائض مالية متصاعدة بعد سنوات من العجز.

زيادة معاشات المهندسين 

أشار إلى أن النقابة نجحت في تحقيق فائض تراكمي تجاوز مليارًا و700 مليون جنيه، بعد الوفاء بكافة الالتزامات تجاه المعاشات والنقابات الفرعية والأنشطة الاجتماعية والرعاية الصحية، فضلًا عن رعاية مصالح المهندسين خارج مصر وحل عدد من القضايا العالقة.

أكد ضاحي أن رؤيته للمرحلة المقبلة ترتكز على تمكين الشباب وإعداد كوادر واعدة للمشاركة في إدارة الملفات الحيوية، بالتوازي مع الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة لضمان التوازن والاستمرارية، مشددًا على أن النقابة “بيتٌ يتسع للجميع” وتُدار بالعمل المؤسسي لا بالأشخاص.

أوضح أن من أبرز أولوياته العمل على تحديث قانون النقابة بما يتواكب مع المتغيرات المهنية والاقتصادية، وتطوير صندوق المعاشات لضمان استدامته، وتحسين منظومة الرعاية الطبية، وتعظيم الاستفادة من أصول النقابة غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات منتجة تعزز الموارد المالية والخدمات المقدمة للمهندسين.

اختتم ضاحي كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المهندسين، شبابًا وشيوخًا، للحفاظ على وحدة النقابة ورفع رايتها، وإعادة الريادة لمهنة الهندسة ومكانتها التي تليق بتاريخها ورسالتها.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الخورأسقف بولس ساتي

مجلس سيدة الرسل ينظم يومًا تكوينيًا بمشاركة المدبر البطريركي للكلدان بمصر

هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب عام المهندس

المعاشات أولا .. هاني ضاحي يتعهد بحلول عاجلة لأزمات المهندس | خاص

التذاكر الموحدة

إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

