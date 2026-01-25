المعاشات أولا .. هاني ضاحي يتعهد بحلول عاجلة لأزمات المهندس | خاص

أعلن المهندس هاني ضاحي ترشحه رسميًا لمنصب نقيب المهندسين، مؤكدًا أن قراره يأتي استجابةً لثقة الجمعية العمومية ودعوات العديد من المهندسين والشباب، وتحملًا لمسؤولية العمل النقابي، وليس سعيًا لمنصب، في إطار رؤية تقوم على الشراكة والعمل المؤسسي والتطوير المستدام.

قال ضاحي في بيان حصل عليه موقع (صدى البلد)، إن مسيرة العمل النقابي خلال السنوات الأربع الماضية شهدت جهودًا مكثفة في ملفات الرعاية الاجتماعية والصحية، والإسكان، وزيادة المعاشات، وضبط جودة مزاولة المهنة، والتعليم الهندسي، وتنمية الموارد والاستثمارات، ما أسفر عن تحقيق فوائض مالية متصاعدة بعد سنوات من العجز.

زيادة معاشات المهندسين

أشار إلى أن النقابة نجحت في تحقيق فائض تراكمي تجاوز مليارًا و700 مليون جنيه، بعد الوفاء بكافة الالتزامات تجاه المعاشات والنقابات الفرعية والأنشطة الاجتماعية والرعاية الصحية، فضلًا عن رعاية مصالح المهندسين خارج مصر وحل عدد من القضايا العالقة.

أكد ضاحي أن رؤيته للمرحلة المقبلة ترتكز على تمكين الشباب وإعداد كوادر واعدة للمشاركة في إدارة الملفات الحيوية، بالتوازي مع الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة لضمان التوازن والاستمرارية، مشددًا على أن النقابة “بيتٌ يتسع للجميع” وتُدار بالعمل المؤسسي لا بالأشخاص.

أوضح أن من أبرز أولوياته العمل على تحديث قانون النقابة بما يتواكب مع المتغيرات المهنية والاقتصادية، وتطوير صندوق المعاشات لضمان استدامته، وتحسين منظومة الرعاية الطبية، وتعظيم الاستفادة من أصول النقابة غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات منتجة تعزز الموارد المالية والخدمات المقدمة للمهندسين.

اختتم ضاحي كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المهندسين، شبابًا وشيوخًا، للحفاظ على وحدة النقابة ورفع رايتها، وإعادة الريادة لمهنة الهندسة ومكانتها التي تليق بتاريخها ورسالتها.