أخبار البلد

الجمل من الرياض يؤكد: السلامة المهنية ركيزة التنمية والعدالة الاجتماعية

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الديب أبوعلي

قدّم عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورقة عمل شاملة استعرض خلالها الاستراتيجية الوطنية المصرية لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة، وذلك خلال مشاركة في ندوة "السلامة والصحة المهنية في مكان العمل"، التي نظمتها اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع منظمة العمل العربية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

وأكد الجمل، أن السلامة والصحة المهنية تمثلان اليوم ركيزة أساسية من ركائز العمل اللائق والتنمية المستدامة، ولم تعودا مجرد إجراءات فنية، بل قضية حقوقية وإنسانية تسهم في حماية العامل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاستراتيجية المصرية تستهدف خفض معدلات حوادث وإصابات العمل، وتعميم معايير السلامة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتطوير الأطر التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على دمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والصحية.

وشدد رئيس اتحاد عمال مصر على الدور المحوري للتنظيمات النقابية في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والمشاركة في آليات الرصد والمتابعة، والدفاع عن حقوق العمال في بيئة عمل آمنة.

واختتم الجمل كلمته بالتأكيد على أن ما يُنفق على السلامة والصحة المهنية لا يُعد تكلفة إضافية، بل استثمارًا مباشرًا في الإنسان، مشيرًا إلى أن بناء وطن قوي ومستقر يبدأ بحماية العامل وصون كرامته.

عبد المنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية منظمة العمل العربية المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية اتحاد عمال مصر رئيس اتحاد عمال مصر السلامة والصحة المهنية

بوستر مسلسل التمثيلية
سلمى ابو ضيف
عمرو مصطفى
اعراض غيبوبة السكر
