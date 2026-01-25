قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور يشهد وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
ساندي رضا

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد الموافق 25 يناير، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة، حيث قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والعميد مجدي لطفي، ممثل المنطقة الشمالية العسكرية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، مع عزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد، تخليداً لتضحيات وبطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وحفاظاً على أمنه واستقراره.

جاء ذلك بحضور اللواء أ. ح باسم عبد المنعم، قائد الفرقة العاشرة، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ ح/ حسام شبل، المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والدينية من الأوقاف والأزهر والكنيسة ومديري المديريات الخدمية. 
 

خلال الاحتفالية، قدم الدكتور إلهامي ترابيس، التهنئة لرجال الشرطة البواسل الذين يقفون دوماً، في طليعة صفوف الجبهة الداخلية، حراساً للأمن، و سياجاً للاستقرار، و درعاً حصيناً يحمي أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل، من أي خطر أو تهديد، مشيدا بما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، ومواجهة قوى الشر والإرهاب، متمنيا مزيد من التقدم والازدهار، وأن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


ووجه "ترابيس" تحية إعزاز وتقدير إلى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية من أجل مصرنا الغالية، مؤكدا أن تلك الذكرى ستظل رمزا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة رجالها الأوفياء، عرفانا وتقديرا لما يبذلونه من تضحيات وإيمانا بالدور البطولي لرجال الشرطة والقوات المسلحة، لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

جامعة دمنهور شهداء الشرطة عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

عمر جابر

عمر جابر يؤازر لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية

الكونفدالية الإفريقية

فوز أولمبيك آسفي المغربي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني بالكونفدالية الإفريقية

وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة ينعي اللاعب لؤي رجب

بالصور

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر

فيديو

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

المزيد