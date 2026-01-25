رئيس جامعة دمنهور يشهد وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد الموافق 25 يناير، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة، حيث قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والعميد مجدي لطفي، ممثل المنطقة الشمالية العسكرية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، مع عزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد، تخليداً لتضحيات وبطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وحفاظاً على أمنه واستقراره.

جاء ذلك بحضور اللواء أ. ح باسم عبد المنعم، قائد الفرقة العاشرة، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ ح/ حسام شبل، المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والدينية من الأوقاف والأزهر والكنيسة ومديري المديريات الخدمية.



خلال الاحتفالية، قدم الدكتور إلهامي ترابيس، التهنئة لرجال الشرطة البواسل الذين يقفون دوماً، في طليعة صفوف الجبهة الداخلية، حراساً للأمن، و سياجاً للاستقرار، و درعاً حصيناً يحمي أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل، من أي خطر أو تهديد، مشيدا بما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، ومواجهة قوى الشر والإرهاب، متمنيا مزيد من التقدم والازدهار، وأن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ووجه "ترابيس" تحية إعزاز وتقدير إلى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية من أجل مصرنا الغالية، مؤكدا أن تلك الذكرى ستظل رمزا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة رجالها الأوفياء، عرفانا وتقديرا لما يبذلونه من تضحيات وإيمانا بالدور البطولي لرجال الشرطة والقوات المسلحة، لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.