وكيل تعليم البحر الأحمر تتفقد كنترول الإعدادية: أبناؤنا في أيد أمينة

أجرت افايزة أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة تفقدية داخل مقر كنترول الشهادة الإعدادية، لمتابعة سير أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وجاءت الجولة في أجواء اتسمت بالانضباط وروح المسؤولية، حيث تابعت وكيل الوزارة انتظام العمل داخل حجرات التصحيح، واطمأنت على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وخلال تفقدها لجان التصحيح، وجّهت الأستاذة فايزة أحمد رسالة إنسانية مؤثرة إلى المعلمين والمقدّرين، شددت خلالها على ضرورة التحلي بأقصى درجات الدقة والضمير المهني، مؤكدة أن ورقة الإجابة تمثل مستقبل طالب وحلم أسرة كاملة.

وقالت في رسالتها: «انظروا إلى ورقة إجابة الطالب كأنها ورقة ابنكم، فخلف كل ورقة حلم وطموح وأسرة تنتظر الثمرة، والنزاهة والعدالة في التصحيح عهدنا أمام الله وأمام المجتمع».

كما حرصت وكيل تعليم البحر الأحمر على الاطلاع على التقارير الأولية الخاصة بنسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها، حيث أظهرت المؤشرات الأولية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس مستوى جيدًا من استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية.

وأكدت فايزة أحمد، أن مديرية التربية والتعليم تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لشعار «الطالب أولاً»، مشددة على استمرار المتابعة اليومية حتى الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، تمهيدًا لإعلان النتائج بكل دقة وشفافية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويطمئن أولياء الأمور.