برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة تجسد تقدير الدولة لتضحيات الأبطال

قال النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 جاءت معبرة عن عمق التقدير الذي توليه الدولة المصرية لتضحيات رجال الشرطة، ودورهم الوطني المحوري في حماية الأمن الداخلي والحفاظ على استقرار الوطن في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسيمة.

وأكد مزيرق أن الرئيس السيسي بعث برسائل طمأنة واضحة للشعب المصري، مفادها أن الدولة تقف على أرض صلبة، بفضل يقظة مؤسساتها الأمنية وتلاحمها مع المواطنين، مشيرًا إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار لم يكن ليحدث لولا الدماء الطاهرة التي سالت دفاعًا عن الوطن في مواجهة الإرهاب ومحاولات زعزعة الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس شددت على أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة السلاح، وأن دعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، واجب وطني على كل مصري حريص على مستقبل بلاده، لافتًا إلى أن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن وسيفه في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.

وفي ختام بيانه، تقدم النائب مصطفى مزيرق بخالص التهنئة إلى رجال وزارة الداخلية، من قيادات وضباط وأفراد وجنود، بمناسبة عيد الشرطة الـ74، مثمنًا ما يقدمونه من تضحيات جسيمة في سبيل أمن الوطن وسلامة المواطنين، داعيًا الله أن يحفظ مصر برجالها المخلصين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.