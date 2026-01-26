قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
رياضة

معتصم سالم: التعادل في المغرب خطوة إيجابية وبيراميدز مرشح قوي للقب الأفريقي

رباب الهواري

أكد معتصم سالم، مدرب فريق بيراميدز، أن التعادل السلبي خارج الأرض أمام منافس قوي في المغرب يُعد نتيجة إيجابية بكل المقاييس، خاصة في بطولة بحجم دوري أبطال أفريقيا. 

وأوضح أن حصد نقطة مع الحفاظ على نظافة الشباك خلال أول ثلاث مباريات يمنح اللاعبين ثقة كبيرة ودافعًا معنويًا مهمًا لمواصلة المشوار القاري بقوة.


 

أفضلية واضحة في لقاء العودة بالقاهرة

وفي تصريحات لبرنامج «هاتريك» مع الإعلامي محمد المحمودي على قناة أون سبورتس 2، أشار سالم إلى أن مباراة الإياب في القاهرة ستمنح بيراميدز أفضلية واضحة، سواء من حيث الأرض والجمهور أو من الناحية الفنية، مؤكدًا أن الفريق سيلعب من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

دمج الصفقات الجديدة تدريجيًا

كشف مدرب بيراميدز أن الجهاز الفني يعمل على دمج الصفقات الجديدة بشكل تدريجي داخل الفريق، مشددًا على أن الانسجام الكامل مع المجموعة الحالية سيمنح الفريق قوة إضافية في الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات محليًا وقاريًا.


 

بيراميدز أصبح هدفًا للمنافسين

وأوضح سالم أن جميع الفرق باتت تواجه بيراميدز هذا الموسم باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب الأفريقي، وهو ما يدفع المنافسين للاعتماد على الدفاع المكثف، في ظل الشهرة الكبيرة التي يحظى بها لاعبو الفريق وقيمتهم الفنية المرتفعة.


 

ملف الإصابات والتدعيمات

وتطرق سالم إلى معاناة الفريق من غيابات متعددة في مركز الجناح منذ بداية الدوري، مؤكدًا أن ذلك دفع الإدارة للدخول في مفاوضات لتدعيم هذا المركز، من بينها عودة الفاخوري.

ناصر ماهر ورمضان صبحي

وعن صفقة ناصر ماهر، شدد سالم على أن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش متمسك باللاعب ويعرف قدراته جيدًا، مؤكدًا أنه عنصر مهم في خططه الفنية. كما أشار إلى انتظار عودة رمضان صبحي، مع إعداد برنامج خاص لتجهيزه، وسط ترقب جماهيري كبير لعودته للملاعب.

الاستقرار الفني واستمرار النجوم

واختتم معتصم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز أصبح نادٍ بطولات يجذب اللاعبين للمشاركة في المنافسات الكبرى، وليس بسبب المقابل المادي فقط. كما أكد استمرار فيستون ماييلي حتى نهاية الموسم، وعدم وجود نية لرحيل مهند لاشين خلال الفترة الحالية.


 

