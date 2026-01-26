معتصم سالم: التعادل في المغرب خطوة إيجابية وبيراميدز مرشح قوي للقب الأفريقي

أكد معتصم سالم، مدرب فريق بيراميدز، أن التعادل السلبي خارج الأرض أمام منافس قوي في المغرب يُعد نتيجة إيجابية بكل المقاييس، خاصة في بطولة بحجم دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن حصد نقطة مع الحفاظ على نظافة الشباك خلال أول ثلاث مباريات يمنح اللاعبين ثقة كبيرة ودافعًا معنويًا مهمًا لمواصلة المشوار القاري بقوة.





أفضلية واضحة في لقاء العودة بالقاهرة

وفي تصريحات لبرنامج «هاتريك» مع الإعلامي محمد المحمودي على قناة أون سبورتس 2، أشار سالم إلى أن مباراة الإياب في القاهرة ستمنح بيراميدز أفضلية واضحة، سواء من حيث الأرض والجمهور أو من الناحية الفنية، مؤكدًا أن الفريق سيلعب من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

دمج الصفقات الجديدة تدريجيًا

كشف مدرب بيراميدز أن الجهاز الفني يعمل على دمج الصفقات الجديدة بشكل تدريجي داخل الفريق، مشددًا على أن الانسجام الكامل مع المجموعة الحالية سيمنح الفريق قوة إضافية في الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات محليًا وقاريًا.





بيراميدز أصبح هدفًا للمنافسين

وأوضح سالم أن جميع الفرق باتت تواجه بيراميدز هذا الموسم باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب الأفريقي، وهو ما يدفع المنافسين للاعتماد على الدفاع المكثف، في ظل الشهرة الكبيرة التي يحظى بها لاعبو الفريق وقيمتهم الفنية المرتفعة.





ملف الإصابات والتدعيمات

وتطرق سالم إلى معاناة الفريق من غيابات متعددة في مركز الجناح منذ بداية الدوري، مؤكدًا أن ذلك دفع الإدارة للدخول في مفاوضات لتدعيم هذا المركز، من بينها عودة الفاخوري.

ناصر ماهر ورمضان صبحي

وعن صفقة ناصر ماهر، شدد سالم على أن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش متمسك باللاعب ويعرف قدراته جيدًا، مؤكدًا أنه عنصر مهم في خططه الفنية. كما أشار إلى انتظار عودة رمضان صبحي، مع إعداد برنامج خاص لتجهيزه، وسط ترقب جماهيري كبير لعودته للملاعب.

الاستقرار الفني واستمرار النجوم

واختتم معتصم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز أصبح نادٍ بطولات يجذب اللاعبين للمشاركة في المنافسات الكبرى، وليس بسبب المقابل المادي فقط. كما أكد استمرار فيستون ماييلي حتى نهاية الموسم، وعدم وجود نية لرحيل مهند لاشين خلال الفترة الحالية.



