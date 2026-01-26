قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئاسة اللبنانية: عون يبحث مع وزير الخارجية التحركات الدبلوماسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

الرئيس عون
الرئيس عون
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الرئاسة اللبنانية" أن الرئيس عون يبحث مع وزير الخارجية التحركات الدبلوماسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تنفيذ ضربتين جويتين في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل عنصرين من حزب الله، أحدهما يشغل منصبا قياديا في سلاح المدفعية، وفق بيان رسمي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت في وقت سابق من اليوم ضربة في بلدة بازورية أدت إلى مصرع محمد الحسيني، الذي وصفه بأنه رئيس سلاح المدفعية في حزب الله في قرية أرزون جنوبي لبنان.

وأضاف البيان أن الحسيني قاد خلال الحرب "العديد من الهجمات الإرهابية" ضد إسرائيل وقواتها، وشارك مؤخرا في محاولات إعادة بناء قدرات المدفعية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الحسيني كان يعمل، إلى جانب نشاطه العسكري، مدرسا في إحدى المدارس.

وفي ضربة أخرى نُفذت في منطقة بئر السنسل جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جواد بسمة، وهو عنصر في حزب الله، قال إنه كان يعمل في موقع مخصص لتصنيع الأسلحة، وفقا للبيان الإسرائيلي.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن أنشطة العنصرين تشكل انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أنه سيواصل العمل "لإزالة أي تهديد يطال دولة إسرائيل".

الرئاسة اللبنانية القاهرة الإخبارية الرئيس عون لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات اليوم الخامس بجناح الأزهر بمعرض الكتاب واستمرار الإقبال الجماهيري على أنشطته التفاعلية

انطلاق فعاليات اليوم الخامس بجناح الأزهر بمعرض الكتاب واستمرار الإقبال الجماهيري عليه

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفتح آفاق الإبداع.. فن مستدام وخط عربي لتعزيز الهوية والوعي

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفتح آفاق الإبداع.. فن مستدام وخط عربي لتعزيز الهوية والوعي

جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم ندوتين فكريتين حول تكامل العلم والدين وقضايا الشباب

اليوم.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم ندوتين فكريتين حول تكامل العلم والدين وقضايا الشباب

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد