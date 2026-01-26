برلمانية: تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل خطوة هامة لحمايتهم

ثمنت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب بيان مجلس النواب بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

واكدت أنه في ظل التطور التكنولوجي الغير مسبوق في ظل المخاطر الناجمة عن الإستخدام المفرط لتطبيقات المحمول وتداعياتها السلبية علي النشء، أصبح وجود قانون أمراً ضرورياً خاصة وأن هناك تطبيقات علي المحمول ووسائل التواصل الإجتماعي تكون تداعياتها سلبية علي الأطفال وتؤدي إلي تشوه فكري وثقافي ومعاناة كبيرة للطفل .



وأضافت " نبيه " في تصريحات صحفية لها عندما طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى ملف استخدام الأطفال للتكنولوجيا، و طالب بإصدار تشريعات تحد من استخدام الهواتف المحمولة حتى عمر معين، مستشهدا بتجارب دولية سابقة، تابعت قائلة : هذا التحذير لم يكن منفصلًا عن الواقع، بل جاء استجابة لمخاوف متراكمة تتعلق بتأثير التكنولوجيا غير المنضبطة على وعى الأطفال وتكوينهم النفسى والسلوكى.

وأشارت " عضو مجلس النواب " إلى أن التشريع الجديد سيأخد في الإعتبار تجارب الدول الأخري التي سبقتنا في التقييد والتنظيم علي إستخدام تطبيقات المحمول لحماية أطفالنا مشيرة إلى أن الواقع الذي يفرض نفسه في ظل تطور تكنولوجي رهيب وغير مسبوق وبلا ضوابط قد يؤدي إلي نتائج سلبية علي أطفالنا.



و أضافت عضو مجلس النواب أن هناك تقارير دولية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية في العديد من دول العالم حول العديد من المنصات والمواقع والتطبيقات متهمة بتسهيل استغلال الأطفال.