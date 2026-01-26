قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
برلمان

برلمانية: تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل خطوة هامة لحمايتهم

أميرة خلف

ثمنت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب  بيان مجلس النواب بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

واكدت  أنه في ظل التطور التكنولوجي الغير مسبوق في ظل المخاطر الناجمة عن الإستخدام المفرط لتطبيقات المحمول وتداعياتها السلبية علي النشء، أصبح وجود قانون أمراً ضرورياً خاصة وأن هناك تطبيقات علي المحمول ووسائل التواصل الإجتماعي تكون تداعياتها سلبية علي الأطفال وتؤدي إلي تشوه فكري وثقافي ومعاناة كبيرة للطفل .


وأضافت " نبيه " في تصريحات صحفية لها  عندما طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى ملف استخدام الأطفال للتكنولوجيا، و طالب بإصدار تشريعات تحد من استخدام الهواتف المحمولة حتى عمر معين، مستشهدا بتجارب دولية سابقة، تابعت قائلة : هذا التحذير لم يكن منفصلًا عن الواقع، بل جاء استجابة لمخاوف متراكمة تتعلق بتأثير التكنولوجيا غير المنضبطة على وعى الأطفال وتكوينهم النفسى والسلوكى.

وأشارت " عضو مجلس النواب " إلى أن التشريع الجديد  سيأخد  في الإعتبار تجارب الدول الأخري التي سبقتنا  في التقييد  والتنظيم علي  إستخدام تطبيقات المحمول لحماية أطفالنا مشيرة إلى أن الواقع الذي يفرض نفسه في ظل تطور تكنولوجي رهيب وغير مسبوق  وبلا ضوابط قد  يؤدي إلي نتائج سلبية علي أطفالنا.


و أضافت عضو مجلس النواب أن هناك تقارير دولية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية في العديد من دول العالم حول العديد من المنصات والمواقع والتطبيقات متهمة بتسهيل استغلال الأطفال. 

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

فرص العمل المتاحة

100 فرصة عمل بإحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

وزير العمل خلال إلقاء كلمته

جبران: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة

معهد بحوث التناسليات الحيوانية

دعم مباشر لصغار المربين.. "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

