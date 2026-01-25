خبير نفسي يحذر : الهواتف ومواقع التواصل تهدد صحة الأطفال والمراهقين

حذّر الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، من التأثيرات السلبية الناتجة عن استخدام الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي لدى الأطفال والمراهقين دون سن 16 عامًا، مؤكدًا أن الدراسات العالمية أثبتت خطورة الاستخدام المبكر وغير المنظم لهذه الوسائل.

وأوضح رامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم أن كافة الدراسات الدولية، والتي أشارت إليها منظومة الصحة العالمية، أظهرت تأثيرات سلبية واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سن مبكرة، مشددًا على أن هذه المخاطر لا يمكن تجاهلها.

استهلاك طاقة الجهاز العصبي

وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن أحد أبرز المخاطر هو عنصر الوقت، حيث يؤدي الإفراط في استخدام الهواتف ووسائل التواصل إلى استنزاف وحدات الطاقة في الجهاز العصبي، ما يضعف قدرة الطفل على تطوير مهاراته الاجتماعية والمعرفية والإدراكية، ويؤثر سلبًا على نموه العصبي الطبيعي.

المحتوى وتأثيره على القيم

كما لفت رامي إلى خطورة طبيعة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، مشيرًا إلى انتشار مشاهد عنف ودموية ومحتويات إباحية على هذه المنصات، وهو ما يؤثر مباشرة على المنظومة القيمية والأخلاقية لدى الأطفال والمراهقين.

وأكد الدكتور هشام رامي على ضرورة حماية الأطفال من الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على نموهم العقلي والعاطفي والاجتماعي بشكل سليم، مشددًا على أنه في حال تعذر المنع الكامل، يجب تقنين وتنظيم استخدام هذه الوسائل بطريقة تحمي سلامتهم النفسية.