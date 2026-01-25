قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يُخطط لإنهاء جميع تفاصيل القيد قبل الانتقالات الصيفية.. «الغندور» يكشف التفاصيل
طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»
حلمي طولان: كأس عاصمة مصر ملوش لازمة.. والدوري بدون قيمة
عمر مرموش يحقق رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ترامب يهدّد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كندا
«تفكيرهم مريض».. طولان يرد على اتهامه بتمنّي خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن
قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء
«مينفعش يعزمني على حاجة وأرفض».. أحمد فتوح يُوضح علاقته بحسين الشحات
موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة
رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل
مواجهة صعبة.. صلاح سليمان يوجّه نصيحة للاعبي الزمالك للفوز على المصري بالكونفدرالية
خبير نفسي يحذر : الهواتف ومواقع التواصل تهدد صحة الأطفال والمراهقين

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
محمد البدوي

حذّر الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، من التأثيرات السلبية الناتجة عن استخدام الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي لدى الأطفال والمراهقين دون سن 16 عامًا، مؤكدًا أن الدراسات العالمية أثبتت خطورة الاستخدام المبكر وغير المنظم لهذه الوسائل.

وأوضح رامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم أن كافة الدراسات الدولية، والتي أشارت إليها منظومة الصحة العالمية، أظهرت تأثيرات سلبية واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سن مبكرة، مشددًا على أن هذه المخاطر لا يمكن تجاهلها.

استهلاك طاقة الجهاز العصبي

وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن أحد أبرز المخاطر هو عنصر الوقت، حيث يؤدي الإفراط في استخدام الهواتف ووسائل التواصل إلى استنزاف وحدات الطاقة في الجهاز العصبي، ما يضعف قدرة الطفل على تطوير مهاراته الاجتماعية والمعرفية والإدراكية، ويؤثر سلبًا على نموه العصبي الطبيعي.

المحتوى وتأثيره على القيم 

كما لفت رامي إلى خطورة طبيعة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، مشيرًا إلى انتشار مشاهد عنف ودموية ومحتويات إباحية على هذه المنصات، وهو ما يؤثر مباشرة على المنظومة القيمية والأخلاقية لدى الأطفال والمراهقين.

وأكد الدكتور هشام رامي على ضرورة حماية الأطفال من الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على نموهم العقلي والعاطفي والاجتماعي بشكل سليم، مشددًا على أنه في حال تعذر المنع الكامل، يجب تقنين وتنظيم استخدام هذه الوسائل بطريقة تحمي سلامتهم النفسية.

