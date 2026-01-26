أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB.. حكاية 45 جائزة تُتوّج عامًا جديدًا من الريادة المصرفية

_ المصرف يرسّخ ريادته في الصيرفة الإسلامية ويُتوَّج من جديد بلقب أفضل بنك إسلامي في مصر لعام 2025 تأكيدًا على مسيرته المليئة بالإنجازات

_ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: نجاحنا الحقيقي لا يُقاس بعدد الجوائز بل بالأثر الذي نُحدثه في حياة عملائنا ومجتمعنا

واصل «مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ADIB-Egypt» تأكيد مكانته كأحد أبرز روّاد الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية والإقليمية، بعد أن حصد 45 جائزة مرموقة لعام 2025 من مؤسسات مالية دولية وإقليمية كبرى، ليُتوَّج من جديد بلقب أفضل بنك إسلامي في مصر لعام 2025، تأكيدًا على مسيرته المليئة بالإنجازات، التي تحكي قصة تميّز متجددة كل عام. لم تكن هذه الجوائز مجرد أرقام تُضاف إلى رصيد المصرف، بل هي شهادات نجاح تعبّر عن التزامٍ راسخ، ورؤيةٍ واضحة، وإنجازات تمتد فصولها عامًا بعد عام.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: "هذه الجوائز ليست مجرّد تكريم، بل هي انعكاس لرحلة طويلة من الإصرار والعمل الجماعي، ورؤية طموحة نسعى من خلالها إلى تقديم نموذج فريد في الصيرفة الإسلامية يقوم على الابتكار والاستدامة". وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءًا من التحوّل الإيجابي الذي تشهده مصر في قطاع التمويل المستدام، ونؤمن أن نجاحنا الحقيقي لا يُقاس بعدد الجوائز، بل بالأثر الذي نُحدثه في حياة عملائنا ومجتمعنا".

45 جائزة ليست مجرد إنجازات تُضاف إلى سجل «مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر»، بل هي فصول جديدة من قصة نجاح تُروى بإصرار كل فريق، وثقة كل عميل، ورؤية قيادة تؤمن أن الريادة ليست محطة، بل مسيرة لا تتوقف.

هكذا يواصل المصرف كتابة قصته… وراء كل جائزة حكاية تميّز.

قائمة الجوائز لعام 2025

أولًا: جوائز الصيرفة الإسلامية

• أفضل مؤسسة مالية إسلامية للعام – الثامن على التوالي

من: Global Finance Islamic Banking Awards

• أفضل بنك إسلامي في مصر 2025

من: Euromoney Islamic Finance Awards 2025

• بنك العام الإسلامي – مصر 2025

من: MEED Awards

• أفضل بنك إسلامي في مصر 2025

من: Cosmopolitan The Daily

• أفضل بنك إسلامي في مصر 2025

من: World Business Achievers Awards

• المبتكر في الخدمات المصرفية والاستثمارية الإسلامية 2025

من: CFI Awards

• أفضل بنك إسلامي في مصر 2024

من: IFN Awards

• أفضل بنك استثماري إسلامي في مصر 2024

من: IFN Awards

• أفضل بنك إسلامي للشركات في مصر 2024

من: IFN Awards

• البنك الإسلامي الأكثر ابتكارًا في مصر 2024

من: IFN Awards

• أفضل بنك تجزئة إسلامي في مصر 2025

من: IFN Awards

• أفضل بنك إسلامي في مصر

من: اتحاد المصارف العربية (Union of Arab Banks)

• أفضل بنك في التميّز التشغيلي لعام 2025

من: Global Finance Awards

• أفضل بنك في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2025

من: IFN Awards

• أفضل بنك في الابتكار المالي الإسلامي – مصر 2025

من: World Business Outlook Magazine



ثانيًا: جوائز التمويل والاستثمار

• أفضل صفقة تمويل إسلامي للعام – مصر 2025

من: Gazet International Awards

• أفضل صفقة بالعملات الأجنبية والجنيه المصري – مصر 2025

من: World Economic Magazine

• أفضل بنك إسلامي لتمويل السيارات في مصر 2025

من: Global Business Review Magazine

• أفضل صناديق استثمار إسلامية في مصر 2025

من: World Business Stars Magazine

• أفضل صندوق إسلامي للعام – مصر 2025

من: World Business Stars Magazine

• أفضل بنك في إدارة الخزانة وأسواق المال – مصر 2025

من: Cambridge Awards

• التميز في الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية – مصر 2025

من: World Business Outlook Magazine

• أفضل مزوّد للحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية – مصر 2025

من: Brands Review Magazine

• أفضل مصرف إسلامي في إدارة الأصول والاستثمار – مصر 2025

من: Global Business & Finance Review



ثالثًا: جوائز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة (ESG)

• البنك الإسلامي الأكثر استدامة في مصر 2025

من: International Business Magazine

• أفضل بنك إسلامي للتمويل المستدام – مصر 2025

من: Global Brands Magazine

• أفضل بنك إسلامي مستدام في مصر 2025

من: Arab Sustainability Expo

• أفضل بنك إسلامي مستدام في مصر 2025

من: World Economic Magazine

• أفضل بنك إسلامي في مجال الاستدامة – الشرق الأوسط 2025

من: IFN Awards

• أفضل بنك إسلامي مستدام في مصر 2025

من: The Next 100 Global Awards Global Banking) & Finance Review)

• أفضل بنك إسلامي في مجال الاستدامة – مصر 2025

من: World Business Achievers Awards

• أفضل بنك إسلامي مستدام في مصر 2025

من: International Business Magazine

• أفضل إستراتيجية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من: MENA Banking Excellence Awards 2025

• أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في مصر لعام 2025 لمؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية

من: Global Business & Finance Magazine



رابعًا: جوائز القيادة التنفيذية

• أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الصيرفة الإسلامية- مصر 2025 (محمد علي)

من: Global Banking & Finance Review

• تكريم خاص من جامعة الدول العربية تقديرًا لإسهاماته في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية.



خامسًا: جوائز التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية

• جوائز التميّز في مجالات التجزئة والتحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من: MEED Awards – MENA Banking Excellence

• أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الهاتف المحمول – مصر 2025

من: IRBA Excellence Awards

• أفضل بنك في تجربة العملاء لعام 2025

من: Euromoney Awards of Excellence

• أفضل بنك في الحلول المصرفية الذكية – مصر 2025

من: World Business Outlook Magazine



سادسًا: جوائز التميّز التسويقي والعلاقات العامة

• أفضل حملة رمضانية للعلاقات العامة والتسويق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025

من: Boston Brand & Research Media

• البنك الأكثر تركيزًا على العملاء في مصر لعام 2025

من: Euromoney Cash Management Survey Rankings

• من بين البنوك الأعلى تصنيفًا في خدمات إدارة السيولة النقدية في مصر لعام 2025

من: Euromoney Cash Management Survey Rankings

• أفضل بنك لإدارة الثروات الإسلامية في مصر 2025

من: Cambridge Islamic Funds Awards

• أفضل بنك في تجربة العملاء الشاملة – مصر 2025

من: Global Business Review Magazine