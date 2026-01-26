قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور
وزير البترول: مصر نجحت في تثبيت إنتاج الغاز عند 3.5 مليار متر مكعب شهريًا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB.. حكاية 45 جائزة تُتوّج عامًا جديدًا من الريادة المصرفية

مصرف ابو ظبى
مصرف ابو ظبى
محمد يحيي

_  المصرف يرسّخ ريادته في الصيرفة الإسلامية ويُتوَّج من جديد بلقب أفضل بنك إسلامي في مصر لعام 2025 تأكيدًا على مسيرته المليئة بالإنجازات

_ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: نجاحنا الحقيقي لا يُقاس بعدد الجوائز بل بالأثر الذي نُحدثه في حياة عملائنا ومجتمعنا

 واصل «مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ADIB-Egypt» تأكيد مكانته كأحد أبرز روّاد الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية والإقليمية، بعد أن حصد 45 جائزة مرموقة لعام 2025 من مؤسسات مالية دولية وإقليمية كبرى، ليُتوَّج من جديد بلقب أفضل بنك إسلامي في مصر لعام 2025، تأكيدًا على مسيرته المليئة بالإنجازات، التي تحكي قصة تميّز متجددة كل عام. لم تكن هذه الجوائز مجرد أرقام تُضاف إلى رصيد المصرف، بل هي شهادات نجاح تعبّر عن التزامٍ راسخ، ورؤيةٍ واضحة، وإنجازات تمتد فصولها عامًا بعد عام.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: "هذه الجوائز ليست مجرّد تكريم، بل هي انعكاس لرحلة طويلة من الإصرار والعمل الجماعي، ورؤية طموحة نسعى من خلالها إلى تقديم نموذج فريد في الصيرفة الإسلامية يقوم على الابتكار والاستدامة". وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءًا من التحوّل الإيجابي الذي تشهده مصر في قطاع التمويل المستدام، ونؤمن أن نجاحنا الحقيقي لا يُقاس بعدد الجوائز، بل بالأثر الذي نُحدثه في حياة عملائنا ومجتمعنا".

45 جائزة ليست مجرد إنجازات تُضاف إلى سجل «مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر»، بل هي فصول جديدة من قصة نجاح تُروى بإصرار كل فريق، وثقة كل عميل، ورؤية قيادة تؤمن أن الريادة ليست محطة، بل مسيرة لا تتوقف.

هكذا يواصل المصرف كتابة قصته… وراء كل جائزة حكاية تميّز.

قائمة الجوائز لعام 2025

أولًا: جوائز الصيرفة الإسلامية
• أفضل مؤسسة مالية إسلامية للعام – الثامن على التوالي
من: Global Finance Islamic Banking Awards
• أفضل بنك إسلامي في مصر 2025
من: Euromoney Islamic Finance Awards 2025
• بنك العام الإسلامي – مصر 2025
من: MEED Awards
• أفضل بنك إسلامي في مصر 2025
من: Cosmopolitan The Daily
• أفضل بنك إسلامي في مصر 2025
من: World Business Achievers Awards
• المبتكر في الخدمات المصرفية والاستثمارية الإسلامية 2025
من: CFI Awards
• أفضل بنك إسلامي في مصر 2024
من: IFN Awards
• أفضل بنك استثماري إسلامي في مصر 2024
من: IFN Awards
• أفضل بنك إسلامي للشركات في مصر 2024
من: IFN Awards
• البنك الإسلامي الأكثر ابتكارًا في مصر 2024
من: IFN Awards
• أفضل بنك تجزئة إسلامي في مصر 2025
من: IFN Awards
• أفضل بنك إسلامي في مصر
من: اتحاد المصارف العربية (Union of Arab Banks)
• أفضل بنك في التميّز التشغيلي لعام 2025
من: Global Finance Awards
• أفضل بنك في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2025
من: IFN Awards
• أفضل بنك في الابتكار المالي الإسلامي – مصر 2025
من: World Business Outlook Magazine


ثانيًا: جوائز التمويل والاستثمار
• أفضل صفقة تمويل إسلامي للعام – مصر 2025
من: Gazet International Awards
• أفضل صفقة بالعملات الأجنبية والجنيه المصري – مصر 2025
من: World Economic Magazine
• أفضل بنك إسلامي لتمويل السيارات في مصر 2025
من: Global Business Review Magazine
• أفضل صناديق استثمار إسلامية في مصر 2025
من: World Business Stars Magazine
• أفضل صندوق إسلامي للعام – مصر 2025
من: World Business Stars Magazine
• أفضل بنك في إدارة الخزانة وأسواق المال – مصر 2025
من: Cambridge Awards
• التميز في الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية – مصر 2025
من: World Business Outlook Magazine
• أفضل مزوّد للحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية – مصر 2025
من: Brands Review Magazine
• أفضل مصرف إسلامي في إدارة الأصول والاستثمار – مصر 2025
من: Global Business & Finance Review


ثالثًا: جوائز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة (ESG)
• البنك الإسلامي الأكثر استدامة في مصر 2025
من: International Business Magazine
• أفضل بنك إسلامي للتمويل المستدام – مصر 2025
من: Global Brands Magazine
• أفضل بنك إسلامي مستدام في مصر 2025
من: Arab Sustainability Expo
• أفضل بنك إسلامي مستدام في مصر 2025
من: World Economic Magazine
• أفضل بنك إسلامي في مجال الاستدامة – الشرق الأوسط 2025
من: IFN Awards
• أفضل بنك إسلامي مستدام في مصر 2025
من: The Next 100 Global Awards Global Banking) & Finance Review)
• أفضل بنك إسلامي في مجال الاستدامة – مصر 2025
من: World Business Achievers Awards
• أفضل بنك إسلامي مستدام في مصر 2025
من: International Business Magazine
• أفضل إستراتيجية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
من: MENA Banking Excellence Awards 2025
• أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في مصر لعام 2025 لمؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية
من: Global Business & Finance Magazine


رابعًا: جوائز القيادة التنفيذية
• أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الصيرفة الإسلامية- مصر 2025 (محمد علي)
من: Global Banking & Finance Review
• تكريم خاص من جامعة الدول العربية تقديرًا لإسهاماته في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية.


خامسًا: جوائز التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية
• جوائز التميّز في مجالات التجزئة والتحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
من: MEED Awards – MENA Banking Excellence
• أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الهاتف المحمول – مصر 2025
من: IRBA Excellence Awards
• أفضل بنك في تجربة العملاء لعام 2025
من: Euromoney Awards of Excellence
• أفضل بنك في الحلول المصرفية الذكية – مصر 2025
من: World Business Outlook Magazine


سادسًا: جوائز التميّز التسويقي والعلاقات العامة
• أفضل حملة رمضانية للعلاقات العامة والتسويق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025
من: Boston Brand & Research Media
• البنك الأكثر تركيزًا على العملاء في مصر لعام 2025
من: Euromoney Cash Management Survey Rankings
• من بين البنوك الأعلى تصنيفًا في خدمات إدارة السيولة النقدية في مصر لعام 2025
من: Euromoney Cash Management Survey Rankings
• أفضل بنك لإدارة الثروات الإسلامية في مصر 2025
من: Cambridge Islamic Funds Awards
• أفضل بنك في تجربة العملاء الشاملة – مصر 2025
من: Global Business Review Magazine

مصرف ابو ظبى جوائز التميز جوائز مصرف ابو ظبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ليلة النصف من شعبان

متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء

ترشيحاتنا

معرض الكتاب

انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب

مفتي الجمهورية خلال القاء كلمته

المفتي: الفتوى أمانة كبرى وليست مجالًا للأهواء أو التفرد بالرأي

ندوة بجناح الأزهر في معرض الكتاب

ندوة بجناح الأزهر توصي بترسيخ التكامل بين العلم والدين لمواجهة الإلحاد المعاصر

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد