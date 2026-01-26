قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هندسة عين شمس الأولى.. مدبولي يكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي
وزيرة إماراتية: نحتفي في مصر بتميز حكومي يصنع الإنسان ويستثمر في المستقبل
تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم
حادث مفاجئ يخطف أبًا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يعتزم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل المقبلة؛ الإعلان عن نتائج بيع سندات خزانة ذات العائدين الثابت والمتغير بقيمة إجمالية تقدر بـ47 مليار جنيه بما يعادل مليار دولار.

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وتحديدًأ نشرة الإكتتاب الخاصة ببيع أدوات دين محلية عبارة عن سندات خزانة من استحقاقات " 2 و3 و 5" سنوات بعائدين ثابت ومتغير في مزاد يجري الإكتتاب فيه اليوم الإثنين لصالح وزارة المالية.

يسعى مزاد بيع سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة باعتبارها أحد وسائل الاستدانة الحكومية والتي تعد جزئيًا من الاستثمارات المالية غير المباشرة.

قال التقرير إنه من المخطط استهداف بيع سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة إجمالية تقدر بـ45 مليار جنيه  وتشمل عطاءات " 2 و3 و 5" سنوات بخلاف عطاءا واحدا بعائد متغير بقيمة ملياري جنيه.

ويخطط البنك المركزي المصري لاستهداف طرح استحقاق خزانة  عن مدة  عامين بقيمة 10 مليارات جنيه وبسعر كوبون نسبته 22.42%.

كما يستهدف أيضا بيع استحقاق خزانة عن مدة 3 سنوات والمحدد بـ20 يناير 2029؛ بقيمة 20 مليار جنيه بسعر كوبون نسبته 21.173%.

و كذلك استحقاق خزانة عن مدة 5 سنوات والمحدد بسند خزانة 14 أكتوبر 2030؛ بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه بسعر كوبون نسبته 19.698%.

وعلي جانب آخر استهدف البنك المركزي طرح استحقاق خزانة ذو عائد متغير بقيمة تبلغ ملياري جنيه عن مدة 5 سنوات ومحدد بسنج 13 يناير 2031 بسعر كوبون نسبته 26,726%.

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

بداية شهر رمضان 2026

بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

المركزى لمتبقيات المبيدات

البصمة الكربونية وانعكاساتها على الصادرات الزراعية.. ندوة بالمركزي للمبيدات

الأنبا باسيليوس فوزي

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس بطرس بالمنيا الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء، يشهد احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي"

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

