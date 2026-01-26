البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل

يعتزم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل المقبلة؛ الإعلان عن نتائج بيع سندات خزانة ذات العائدين الثابت والمتغير بقيمة إجمالية تقدر بـ47 مليار جنيه بما يعادل مليار دولار.

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وتحديدًأ نشرة الإكتتاب الخاصة ببيع أدوات دين محلية عبارة عن سندات خزانة من استحقاقات " 2 و3 و 5" سنوات بعائدين ثابت ومتغير في مزاد يجري الإكتتاب فيه اليوم الإثنين لصالح وزارة المالية.

يسعى مزاد بيع سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة باعتبارها أحد وسائل الاستدانة الحكومية والتي تعد جزئيًا من الاستثمارات المالية غير المباشرة.

قال التقرير إنه من المخطط استهداف بيع سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة إجمالية تقدر بـ45 مليار جنيه وتشمل عطاءات " 2 و3 و 5" سنوات بخلاف عطاءا واحدا بعائد متغير بقيمة ملياري جنيه.

ويخطط البنك المركزي المصري لاستهداف طرح استحقاق خزانة عن مدة عامين بقيمة 10 مليارات جنيه وبسعر كوبون نسبته 22.42%.

كما يستهدف أيضا بيع استحقاق خزانة عن مدة 3 سنوات والمحدد بـ20 يناير 2029؛ بقيمة 20 مليار جنيه بسعر كوبون نسبته 21.173%.

و كذلك استحقاق خزانة عن مدة 5 سنوات والمحدد بسند خزانة 14 أكتوبر 2030؛ بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه بسعر كوبون نسبته 19.698%.

وعلي جانب آخر استهدف البنك المركزي طرح استحقاق خزانة ذو عائد متغير بقيمة تبلغ ملياري جنيه عن مدة 5 سنوات ومحدد بسنج 13 يناير 2031 بسعر كوبون نسبته 26,726%.