قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
البابا تواضروس الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

رفع البنك المركزي المصري من مخططات طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات الخزانة ذات العائدين الثابت والمتغير بالعملة المحلية خلال الأسبوع الجاري.

تتضمن عمليات طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري؛ زيادة قيمها 27 مليار جنيه بما يعادل 573.4 مليون دولار عن الأسبوع الماضي .

وفقًا للتنسيق المتبع بين كلًا من البنك المركزي المصري و وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة من خلال طرح أدوات دين محلية وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة.

وسجل اجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 218 مليار جنيه بما يعادل 4.7 مليار دولار مقارنة بنحو 191 مليار جنيه تعادل 4.044 مليار دولار جري استهداف طرحها في الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري والذي تضمن طرح أذون خزانة من آجال " 91 و273 و 182 و 364" يوما بقيمة تبلغ 170 مليار جنيه من المستهدف طرحها في مزادين اثنين هما اعتباراً من غدا الأحد والثاني يوم الخميس المقبل.

ويتضمن طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه اعتباراً من غداً الأحد، حيث يخطط البنك المركزي لاستهداف بيع أجل 91 يومًا بـ25 مليار جنيه و أجل 273 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه بالإضافة لمزادًا آخرًا يوم الخميس المقبل يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه و أجل 364 يومًا بقيمة 55 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه.

وعلي جانب آخر يستهدف البنك المركزي المصري لطرح سندات خزانة تتضمن سندات ذات عائد ثابت و آخر متغير بقيمة تبلغ 47 مليار جنيه تتضمن طرح سندات خزانة ذات أجل ثابت بقيمة 45 مليار جنيه تتضمن استحقاقات " 2 و 3 و5  سنوات و آخر استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.

البنك المركزي المصري سندات الخزانة أذون خزانة مال واعمال اخبار مصر أجل 91 يوما أجل 182 يومًا أجل 364 يومًا الموازنة العامة وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

ورشة عمل للحكام

ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا .. بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في الشوط الاول

ليفربول

أسيست محمد صلاح.. ليفربول يخسر من بورنموث 3-2 في الدوري الإنجليزي

بالصور

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد