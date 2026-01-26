قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور
وزير البترول: مصر نجحت في تثبيت إنتاج الغاز عند 3.5 مليار متر مكعب شهريًا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا
برلمان

داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ«معالي الوزير» خلال مناقشة قانون الكهرباء

ماجدة بدوى

انتقد النائب ضياء الدين داوود مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بلقب «معالي الوزير» خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء.

وأفاد داوود بأن من اللائق برلمانيًا مناداة عضو مجلس النواب بصفته النيابية، مؤكدًا أن طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا عن الشعب، وليس وزيرًا.

وعلى الفور، صحّح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، الموقف، وقام بمناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بصفته البرلمانية مرة أخرى.

وأعلن النائب ضياء الدين داود رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ، مؤكدًا أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة خلت من الجوانب الفنية المتعلقة بكيفية حساب المخالفات، وآليات حماية حقوق المواطنين من سرقات التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث أشار داود إلى وجود شكاوى متكررة من المواطنين بشأن اختفاء أرصدة العدادات، وعدم وضوح الاستهلاك، والتسرب، قائلًا: «بيتقال إن وزارة الكهرباء بتسرق المواطنين وده كلام بيتقال وأنتو عارفينه».

وتساءل النائب عن آليات التظلم المعتمدة، وكيفية احتساب المخالفات، مشددًا على أن المذكرة الإيضاحية لم تتطرق إلى التفاصيل الفنية، ولم توضح بشكل صريح كيف سيتم استرداد حقوق المصريين من سارقي الكهرباء.

واستشهد داود بواقعة تحرير محضر بقيمة مليون و800 ألف جنيه لأحد أكبر مراكز الأشعة بدعوى التلاعب في العداد، رغم أن التقرير استشاري أكد توافق الاستهلاك مع الأجهزة، مطالبًا بضرورة توضيح فلسفة التعديل والأثر التشريعي المتوقع منه.

كما اعترض النائب على غياب وزير الكهرباء عن حضور مناقشات مشروع القانون، مؤكدًا أن التقدير المبكر للحكومة كان يستوجب وجود الوزير للرد على تساؤلات النواب وطمأنة الرأي العام.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

