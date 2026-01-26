الكشف عن الملصقات الدعائية لمسلسل على قد الحب

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل على قد الحب للنجمة نيللي كريم S Productions - سالي والي - عن الملصقات الدعائية لمسلسلها الرمضاني “على قد الحب”.

مسلسل على قد الحب، يضم النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ومعهم عدد من الفنانين منهم . مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، الممثلة القديرة ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، راندا إبراهيم، ومحمود فايز.

بوسترات مسلسل على قد الحب

هذه الملصقات الدعائية تمت تحت شراف المخرج إيلي خاطر، وتصوير المصورة العالمية لارا زنكول، لتعكس الهوية البصرية المميزة للمسلسل وفلسفة شركة S Productions: لا تروّج للدراما، بل تصنع تجربة بصرية متكاملة، كاشفةً عن شخصيات العمل وطباعهم ورحلاتهم العاطفية المسلسل مكون من 30 حلقة، كتبه مصطفى جمال هاشم وأخرجه خالد سعيد.