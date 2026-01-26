تقارير إعلامية: إطلاق نار مستمر من قوات الاحتلال نحو المناطق الصفراء بغزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خروقها الميدانية باتجاه قطاع غزة، من خلال استمرار عمليات إطلاق النيران بشكل مكثف ومتواصل صوب المناطق المصنفة باللون الأصفر، الممتدة على طول الحدود الشرقية للقطاع، والتي تشكل نحو 58 في المئة من مساحته الإجمالية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مواطنًا فلسطينيًا استُشهد قبل قليل في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، نتيجة الإطلاق الكثيف والمستمر للنيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه مخيمات النازحين في شمال القطاع.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إلى أن الاعتداءات لم تقتصر على الشمال، إذ تواصل قوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية عمليات النسف المتكررة، مستهدفة ما تبقى من منازل وأحياء سكنية في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن زوارق الاحتلال الحربية تواصل بدورها إطلاق النيران المكثف باتجاه الشريط الساحلي الغربي لقطاع غزة، مع ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إلى أنه من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال اليوم عن تسعة معتقلين فلسطينيين كانت قد اعتقلتهم خلال العدوان على القطاع، على أن يتم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستنقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قبل عودتهم إلى منازلهم أو إلى ذويهم داخل القطاع.

